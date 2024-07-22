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Казахстанские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по физике в Грузии

Казахстанские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по физике в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 17:40 Фото: pxhere
В Грузии завершилась Европейская физическая олимпиада EuPho. По итогам казахстанские школьники принесли в копилку страны четыре медали, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства просвещения, в составе команды Казахстана:

  • второе место, Бекасыл Елубай – ученик 11-го класса НИШ ФМН Алматы;
  • второе место, Альтаир Аканов – ученик 10-го класса РФМШ Астаны;
  • третье место, Нургуль Егенбергенова – ученица 9-го класса специализированной школы-лицея-интерната им. Н. Нурмакова Караганды;
  • третье место, Нурасыл Барлыбаев – ученик 10-го класса школы-интерната "Білім-Инновация" №1 Атырау.

Казахстанские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по физике в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 17:40

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Европейская физическая олимпиада проводится для старшеклассников. В 2023 году наши школьники завоевали одно серебро, две бронзы и одну почетную грамоту.

Ранее стало известно, что в Казахстане будут обучать искусственному интеллекту в вузах. Подробнее читайте тут.

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