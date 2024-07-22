Казахстанские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по физике в Грузии

В Грузии завершилась Европейская физическая олимпиада EuPho. По итогам казахстанские школьники принесли в копилку страны четыре медали, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства просвещения, в составе команды Казахстана:

второе место, Бекасыл Елубай – ученик 11-го класса НИШ ФМН Алматы;

второе место, Альтаир Аканов – ученик 10-го класса РФМШ Астаны;

третье место, Нургуль Егенбергенова – ученица 9-го класса специализированной школы-лицея-интерната им. Н. Нурмакова Караганды;

третье место, Нурасыл Барлыбаев – ученик 10-го класса школы-интерната "Білім-Инновация" №1 Атырау.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Европейская физическая олимпиада проводится для старшеклассников. В 2023 году наши школьники завоевали одно серебро, две бронзы и одну почетную грамоту.

Ранее стало известно, что в Казахстане будут обучать искусственному интеллекту в вузах. Подробнее читайте тут.