Боеприпасы и гранаты: о массовом изъятии оружия рассказали в КНБ
К примеру, по данным ведомства, в Алматинской области обнаружены «схроны» с пистолетом «Байкал», двумя ружьями, 10 гранатами, 104 патронами различного калибра.
Фото: пресс-служба КНБ РК
У участников массовых беспорядков изъяты три единицы оружия и 109 боеприпасов.
При сбыте пистолета Макарова задержан представитель криминалитета региона. По месту его жительства изъят еще один пистолет, похищенный из Управления полиции Талдыкоргана во время январских событий.Пресс-служба КНБ РК
Кроме того, в Алматы в ходе задержания участников массовых беспорядков, в том числе нападавших на резиденцию президента, изъяты пистолет марки «Глок», 29 патронов и три гладкоствольных ружья.
Находящимися под следствием членами ОПГ «Казахстанские» добровольно сданы 39 единиц оружия, шумовая граната, бронежилет и 98 патронов.
Также совместно с органами полиции задержаны жители региона, причастные к краже оружия из охотничьего магазина «Корган». В ходе обыска по месту их проживания изъяты оптический прицел, станок для снаряжения гладкоствольных патронов, а также страйкбольная винтовка «ASG».
Фото: пресс-служба КНБ РК
Вместе с тем в Жамбылской области обнаружены «схроны» с автоматом «Калашникова», револьвером, карабином «Сайга» и 328 боеприпасами.
В Кызылординской области выявлены тайники с оружием, из которых изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Борз», карабин «Сайга», граната «Ф-1» и 59 боеприпасов.
В Восточно-Казахстанской области совместно с Департаментом полиции из «схрона» изъяты обрез, граната «РГ-42», 168 боеприпасов и бронежилет.
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Туркестанской области совместно с органами полиции изъята винтовка марки «Мосина».
Всего из незаконного оборота изъяты 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов. По данным фактам проводятся досудебные расследования.Пресс-служба КНБ РК