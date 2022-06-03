Боеприпасы и гранаты: о массовом изъятии оружия рассказали в КНБ

В апреле-мае Комитетом национальной безопасности и его территориальными департаментами проведены оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

К примеру, по данным ведомства, в Алматинской области обнаружены «схроны» с пистолетом «Байкал», двумя ружьями, 10 гранатами, 104 патронами различного калибра.

Фото: пресс-служба КНБ РК

У участников массовых беспорядков изъяты три единицы оружия и 109 боеприпасов.

При сбыте пистолета Макарова задержан представитель криминалитета региона. По месту его жительства изъят еще один пистолет, похищенный из Управления полиции Талдыкоргана во время январских событий. Пресс-служба КНБ РК

Кроме того, в Алматы в ходе задержания участников массовых беспорядков, в том числе нападавших на резиденцию президента, изъяты пистолет марки «Глок», 29 патронов и три гладкоствольных ружья.

Находящимися под следствием членами ОПГ «Казахстанские» добровольно сданы 39 единиц оружия, шумовая граната, бронежилет и 98 патронов.

Также совместно с органами полиции задержаны жители региона, причастные к краже оружия из охотничьего магазина «Корган». В ходе обыска по месту их проживания изъяты оптический прицел, станок для снаряжения гладкоствольных патронов, а также страйкбольная винтовка «ASG».

Фото: пресс-служба КНБ РК

Вместе с тем в Жамбылской области обнаружены «схроны» с автоматом «Калашникова», револьвером, карабином «Сайга» и 328 боеприпасами.

В Кызылординской области выявлены тайники с оружием, из которых изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Борз», карабин «Сайга», граната «Ф-1» и 59 боеприпасов.

В Восточно-Казахстанской области совместно с Департаментом полиции из «схрона» изъяты обрез, граната «РГ-42», 168 боеприпасов и бронежилет.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Туркестанской области совместно с органами полиции изъята винтовка марки «Мосина».