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«Супермен» Лопес вернулся к тренировочным процессам

Велоспорт Травма Залечена Фото: Instagram/miguelsuperlopez
Лидер велокоманды Astana Qazaqstan Team колумбиец Мигель Анхель Лопес восстановился после травмы и вернулся к тренировкам, сообщает Zakon.kz.

Один из капитанов казахстанской велодружины уже присоединился к своим товарищам по команде и начал подготовку к предстоящим веломногодневкам.

Мигель Анхель Лопес поэтапно восстанавливает свой тренировочный процесс после того, как последнее медицинское обследование показало, что он хорошо чувствует себя сейчас, после травмы четырехглавой мышцы левой ноги.Заявление Astana Qazaqstan Team

Напомним, что колумбийский велогонщик из-за травмы сошел с дистанции четвертого этапа «Джиро-2022». Возможно, при удачном стечении обстоятельств казахстанские любители велоспорта смогут увидеть «Супермена» на «Тур де Франс-2022» вместе с Алексеем Луценко.

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