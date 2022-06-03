Нанес ножевые ранения: мужчина подозревается в убийстве матери в Караганде

В Караганде 3 июня в 00:35 на пульт «102» поступило сообщение, что во дворе дома № 29 по ул. Гапеева мужчина разбил стекла девяти автомобилей, припаркованных во дворе дома, передает zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, по данному факту было начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК («Хулиганство»).

Нарядом полка ПП Караганды по «горячим следам» задержан ранее не судимый 34-летний житель дома (№ 29 по ул. Гапеева. – Прим. ред.), который был доставлен в Юго-Восточный отдел полиции. Проведенным в наркологическом диспансере медицинским освидетельствованием установлено, что задержанный трезв, на наркологическом и психиатрическом учетах в органах здравоохранения не состоит. Замначальника ДП Карагандинской области Ернат Калиакпаров

Он отметил, что после проведения следственных действий (через два часа) мужчина был отпущен домой.

По словам замначальника ДП Карагандинской области по следственной работе, в 07:55 поступило сообщение, что в одной из квартир по вышеуказанному адресу обнаружено тело женщины – ею оказалась 70-летняя хозяйка квартиры, которая приходится матерью ранее задержанного мужчины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на одной из улиц города подозреваемый был задержан. Задержанный пояснил, что в ходе ссоры с матерью, возникшей из-за возмещения ущерба соседям, нанес ножевые ранения. Ернат Калиакпаров

По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 УК РК («Убийство»).