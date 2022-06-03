Дождливые выходные ждут казахстанцев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 июня. Ожидаются дожди, грозы, возможно выпадение града, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.

5 июня пройдут дожди на востоке, в центре – сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. РГП «Казгидромет»

По информации синоптиков, особых изменений в температурном фоне не ожидается.