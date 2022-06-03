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Дождливые выходные ждут казахстанцев

дождь Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 июня. Ожидаются дожди, грозы, возможно выпадение града, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.

5 июня пройдут дожди на востоке, в центре – сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. РГП «Казгидромет»

По информации синоптиков, особых изменений в температурном фоне не ожидается.

На западе +22....+33°С, на юго-западе +29...+37°С, на северо-западе колебание от +15...+25°С до +20...+33°С, на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до +15...+26°С, а на юге республики – до +27...+37°С, на юго-востоке Казахстана +22...+32°С. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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