Дождливые выходные ждут казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 июня. Ожидаются дожди, грозы, возможно выпадение града, сообщает Zakon.kz.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.
5 июня пройдут дожди на востоке, в центре – сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. РГП «Казгидромет»
По информации синоптиков, особых изменений в температурном фоне не ожидается.
На западе +22....+33°С, на юго-западе +29...+37°С, на северо-западе колебание от +15...+25°С до +20...+33°С, на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до +15...+26°С, а на юге республики – до +27...+37°С, на юго-востоке Казахстана +22...+32°С. РГП «Казгидромет»
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