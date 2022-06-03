На остановках в Алматы проверят наклейки с QR-кодом

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На остановках города Алматы размещены рекламные наклейки с QR-кодом, с помощью которого можно перейти на сомнительную страницу «Криптовалютная биржа НБК», сообщает Zakon.kz.