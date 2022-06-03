На остановках в Алматы проверят наклейки с QR-кодом
Фото: пресс-служба акимата Алматы
На остановках города Алматы размещены рекламные наклейки с QR-кодом, с помощью которого можно перейти на сомнительную страницу «Криптовалютная биржа НБК», сообщает Zakon.kz.
По данным Управления городского планирования и урбанистики города, размещенное объявление является незарегистрированной и несанкционированной рекламой.
Для выяснения факта принадлежности рекламы к финансовой пирамиде информация направлена в Управление полиции Бостандыкского района. Пресс-служба акимата Алматы
Все незаконные рекламные наклейки были удалены.
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