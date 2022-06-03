Требования к детсадам усилят: Аймагамбетов рассказал об изменениях
Глава Минобразования перечислил основные пункты нового приказа:
Введено требование по наличию квалификации и соответствующего образования у воспитателей и иных педагогов.
Введено требование по соблюдению норматива типовых штатов по работающим воспитателям. То есть, к примеру, отход от практики, когда один воспитатель может работать с 50 детьми в течение дня (не более 25).
Обязательная установка видеокамер.
Полное соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов.
Соответствие требованиям пожарной безопасности.
Управления образования будут наделены правом выехать и ознакомиться с работой детских садов и созданными условиями до размещения в них госзаказа (для нивелирования коррупционных рисков такой мониторинг будет проводиться только с участием представителей ассоциации детских садов и общественников).
Управления образования лишаются возможности распределять госзаказ по детским садам.
По словам министра, «теперь будет формироваться перечень соответствующих общим требованиям детских садов, и сами родители будут выбирать детский сад в рамках сформированного списка».
Следовательно, госзаказ будет направляться в те детские сады, которые будут выбирать родители. Follow the quality. По нашим прогнозам, это увеличит конкуренцию, улучшит качество работы детских садов и снизит коррупционные риски.Асхат Аймагамбетов
Кроме того, глава МОН напомнил, что ведомство работает по четырем основным направлениям:
Возвращение лицензирования.
Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.
Повышение потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.
Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.
Ранее стало известно, что Министерство образования и науки РК усиливает требования к детским садам.
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