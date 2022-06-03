Требования к детсадам усилят: Аймагамбетов рассказал об изменениях

Подготовлен приказ, которым усиливаются требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz.

Глава Минобразования перечислил основные пункты нового приказа:

Введено требование по наличию квалификации и соответствующего образования у воспитателей и иных педагогов. Введено требование по соблюдению норматива типовых штатов по работающим воспитателям. То есть, к примеру, отход от практики, когда один воспитатель может работать с 50 детьми в течение дня (не более 25). Обязательная установка видеокамер. Полное соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов. Соответствие требованиям пожарной безопасности. Управления образования будут наделены правом выехать и ознакомиться с работой детских садов и созданными условиями до размещения в них госзаказа (для нивелирования коррупционных рисков такой мониторинг будет проводиться только с участием представителей ассоциации детских садов и общественников). Управления образования лишаются возможности распределять госзаказ по детским садам.

По словам министра, «теперь будет формироваться перечень соответствующих общим требованиям детских садов, и сами родители будут выбирать детский сад в рамках сформированного списка».

Следовательно, госзаказ будет направляться в те детские сады, которые будут выбирать родители. Follow the quality. По нашим прогнозам, это увеличит конкуренцию, улучшит качество работы детских садов и снизит коррупционные риски. Асхат Аймагамбетов

Кроме того, глава МОН напомнил, что ведомство работает по четырем основным направлениям:

Возвращение лицензирования. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы. Повышение потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.

Ранее стало известно, что Министерство образования и науки РК усиливает требования к детским садам.