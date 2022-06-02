МОН: 80% детских садов не прошли госаттестацию

Министерство образования и науки РК усиливает требования к детским садам. Работа ведется по пяти направлениям, в их числе – лицензирование, аттестация, кадровый потенциал, сообщает Zakon.kz.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что факты нарушения прав детей, о которых общество узнает благодаря видеокамерам, подтверждают актуальность позиции ведомства о необходимости усиления требований к детским садам.

Министр напомнил, что больше десяти лет назад для стимулирования быстрого роста количества детских садов было решено отказаться от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования их деятельности.

К чему это привело? К резкому росту частных детских садов и охвату детей с 3 до 6 лет сразу до 99%. Хороший результат. Однако, если с одной стороны удалось увеличить количество открывшихся детских садов, то с другой, актуальным остается вопрос качества. Часть детсадов открывалась в не соответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Прецедентов достаточно. Асхат Аймагамбетов

Аймагамбетов напомнил, что в 2020 году министерство предприняло попытку возвращения лицензирования и госконтроля. Однако тогда позиция Палаты предпринимателей, ассоциаций детских садов и ряда госорганов не позволила ввести эту норму в закон.

Но мы продолжили работу в этом направлении, и нам удалось ввести систему госаттестации в конце прошлого года. Результаты аттестации оказались неутешительными – 80% из проверенных детских садов не прошли госаттестацию. Асхат Аймагамбетов

Речь идет о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, о несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, а также о других негативных фактах, отметил министр.

Ведомство работает по пяти основным направлениям:

Возвращение лицензирования. Будем надеяться на поддержку депутатов, общественности и госорганов в этом вопросе. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы. Усиление требований к размещению госзаказа в детских садах. Повышение кадрового потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.

Министр отметил, что в последние годы резко снизился конкурс на специальность воспитателя детского сада.

В первую очередь это связано с заработной платой. Несмотря на ежегодное увеличение заработной платы воспитателей на 25%, из-за низкой базы она все еще не является достаточной. Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным двукратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение. Разумеется, мы понимаем важность поддержки предпринимателей, открывающих частные детские сады. Асхат Аймагамбетов

Министр подчеркнул, что главным ориентиром в работе являются безопасность детей и создаваемые для них комфортные и качественные условия. Такие равнозначные правила важны для родителей и выгодны добросовестным игрокам рынка.