Фермеры Казахстана предложили свою стратегию обновления парка техники

Под эгидой Ассоциации фермеров Казахстана состоялось масштабное республиканское онлайн-совещание аграриев и машиностроителей страны.

Диалоговая площадка предназначалась для обсуждения текущего состояния отечественного парка сельскохозяйственной техники и ее реальных возможностей перед предстоящей уборочной кампанией.

Для оперативного решения озвучиваемых проблем и предложений на встречу были приглашены представители казахстанских заводов по производству сельхозтехники.

Фото: Ассоциации Фермеров Казахстана

Одной из самых обсуждаемых тем стало снижение активности лизинговых программ по обновлению парка тракторов и комбайнов. По мнению самих фермеров, сегодня необходимо не только сохранить имеющиеся, но и создавать новые условия для технического оснащения агропромышленного комплекса.

В качестве примера был приведен успешный опыт программы льготного автокредитования под 4%, по которой с 16 мая одобрено порядка 10 000 заявок и выдано 1618 автомобилей.

Однако при принятии решения по выделению средств не предусмотрены средства на обновление сельскохозяйственной техники, и казахстанские фермеры снова остались не у дел. В целях своевременной подготовки к уборочной кампании 2022 года, а также дебюрократизации процесса предлагаем запустить аналогичную программу льготного лизингового кредитования сельскохозяйственной техники, – отметили фермеры в письме-обращении, под которым уже успели подписаться большинство руководителей крестьянских хозяйств.

Было озвучено, что для реализации инициативы необходимо порядка 30 млрд тенге для лизинга тракторов, комбайнов, навесной и прицепной техники отечественного производства под 7% с пятнадцатипроцентным первоначальным взносом.

Согласно общим расчетам, это позволит обновить 872 единицы сельскохозяйственной техники и сократить ежегодные потери и недосбор урожая.