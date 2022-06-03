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Перечень приоритетных товаров утвердили в Казахстане

утвержден перечень приоритетных товаров Фото: akorda.kz
Приказом МИИР РК от 30 мая 2022 года утвержден Перечень приоритетных товаров, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли: молоко и сливки, йогурт, молочная сыворотка, сливочное масло, все виды сыров, в том числе плавленые, мука, крахмал, масло подсолнечное, рапсовое, хлопковое и соевое, колбасы, сардины, сардинелла, кильки или шпроты, готовые или консервированные, приготовленные целиком или в кусках, готовая или консервированная рыба, сахар, глюкоза, кондитерские изделия, детское питание, макаронные изделия, овощи, арахис, фруктовые соки, вода, безалкогольное пиво.

Кроме того, в перечень приоритетных товаров включены:

Сундуки дорожные, чемоданы, чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, сумки дамские и мужские, предметы одежды из натуральной кожи или композиционной кожи, мех искусственный и изделия из него, различные ткани, пряжа, нитки, мужская, женская и детская одежда, бумага, картон, тетради.

Всего в перечне содержится 3808 наименований различных товаров, включая мебель, различные приборы, химические изделия, технику.

Посмотреть весь список можно здесь.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2022 года.

Лариса Черненко
МИИР РК Казахстан
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