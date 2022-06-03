Надаль в день своего 36-летия сыграет в 14 полуфинале Roland Garros

3 июня одному из величайших игроков мирового тенниса и 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» Рафаэлу Надалю исполнилось 36 лет. Испанец свой день рождения проводит на кортах Парижа, где у него сегодня намечен полуфинал французского первенства, сообщает Zakon.kz.

«Король грунта» на протяжении 209 недель возглавлял рейтинг ATP и в ранге первой ракетки мира завершил пять сезонов. Надаль 21 раз становился чемпионом на «Больших шлемах», по 20 – у Федерера и Джоковича. Рафаэль является рекордсменом по количеству трофеев на одном «Гранд Слэме» как 13-кратный победитель «Ролан Гаррос».

Надаль побеждал на всех четырех турнирах из серии Grand Slam, а также в его активе олимпийское «золото» в одиночке и паре. В общей сложности он выиграл 91 одиночный титул ATP и пять раз становился победителем Кубка Дэвиса.

Фото: Instagarm/xiscaperellofans

Надаль состоит в браке с Марией Франциской Перелло с мая 2018 года, детей у пары пока нет.

3 июня испанец в полуфинале Roland Garros сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

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