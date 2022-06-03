Мотопробег в Алматы: известный байкер рассказал о путешествиях с флагом Казахстана

Алматинец Дмитрий Петрухин на своем мотоцикле объехал 170 стран. Его верным спутником всегда был и остается флаг Казахстана. Накануне Дня госсимволов байкер и его коллеги совершили небольшой мотопробег по Алматы, передает Zakon.kz.

Петрухин был практически во всех частях земного шара. Был на Нордкапе в Норвегии – самой северной точке Европы за полярным кругом. Был на самой южной точке Африки – мысе Доброй Надежды в Кейптауне (ЮАР). Казахстанский флаг благодаря Петрухину побывал также на многих мировых достопримечательностях, в числе которых Ниагарский водопад, и водопад Виктория в Зимбабве. Единственное, Петрухин с флагом не был на Северном и Южном полюсе, но в ближайшее время планирует восполнить этот пробел.

Сейчас байкер-кругосветник ведет переговоры с Географическим обществом России о путешествии со стороны этого государства на Северный полюс. До полярного круга байкер планирует долететь на самолете, а на сам Северный полюс доехать на снегоходе с флагом Казахстана. После покорения Северного полюса Петрухин намерен совершить аналогичное путешествие на Южный.

А пока в преддверии Дня государственных символов РК байкер вместе с коллегами проехал с флагом Казахстана по улицам Алматы.

Фото: Zakon.kz

Ребята, которые едут на мотоциклах с флагом Казахстана, как и я, испытывают неимоверную гордость за нашу родину. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, ребята по возможности приехали поддержать мотопробег. Байкер-кругосветник Дмитрий Петрухин

Первый подобный выезд по улицам Алматы состоялся в 1998 году. Тогда было создано общественное объединение «Байкеры Казахстана – KZ Bike». Петрухин и еще 20 единомышленников стали участниками первого мотопробега по городу. Для того мероприятия Петрухин водрузил флаг на свой мотоцикл, его попутчики водрузили флаги Алматы. За последующие 24 года число участников увеличивалось, в разные годы параллельно с мотопробегом проводились байк-шоу и выступления дрифтеров. Мотопробеги делали и в честь разных праздников в мае.

В 2004 году Дмитрий Петрухин решил, что поедет с флагом Казахстана в кругосветное путешествие. На это его вдохновил голливудский актер Юэн МакГрегор, который тогда вместе со своим другом Чарли Бурманом совершили кругосветное путешествие на мотоциклах и проезжали Казахстан. Байкеры Казахстана встретили их на Кордайском перевале, а для Петрухина та встреча стала точкой отсчета для его кругосветных путешествий. Но, несмотря на трудности, флаг Казахстана всегда был и остается верным попутчиком Дмитрия Петрухина во всех его поездках.

Сложности с флагом вначале были, надо было их брать аж 100 экземпляров, качество флагов было стандартным, а я развивал скорость до 100 км/час. Начал импровизировать, искать возможность, чтобы они сохранялись. Готовил из парусинового материала. Самый первый флаг мне вручал Нурсултан Назарбаев. Сейчас флаг с того мотопробега вместе с первым мотоциклом находится в столице, в Музее Первого Президента. Там даже моя восковая фигура стоит. Дмитрий Петрухин

Во время путешествий Петрухину приходилось рисковать. В 2005 году, когда был ураган Катрина в штате Луизиана в США, казахстанский байкер-кругосветник как раз оказался в центре событий. Он выехал из Нью-Йорка и поехал в сторону Луизианы. Не доезжая около 200 км, казахстанец попал под ураган Рита.

Это страшный ураган. Упал мотоцикл, я лег тоже возле мотоцикла и заметил, что меня что-то накрыло сверху – это был флаг Казахстана. Дмитрий Петрухин

Байкер вспоминает, что если бы он проехал еще хотя бы 100 км ближе к Новому Орлеану, то наверное, его бы там смыло. Когда через месяц Петрухин вернулся в Луизиану, заметил огромный урон, нанесенный стихией, по совету друзей через Майами на корабле продолжил путешествие в Венесуэлу.

Фото: Zakon.kz

В пустыне, в горах, на равнине, в холоде и жаре мотоцикл Дмитрия Петрухина можно отличить по гордо развивающемуся флагу Казахстана. Байкер-путешественник, как и все казахстанцы, очень гордится государственными символами родной страны и с удовольствием познакомил с Казахстаном жителей 170 стран и не намерен останавливаться на этом.