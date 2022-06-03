Доллар немного подешевел на торгах
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 431,95 тенге, снизившись на 0,95 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,09 тенге и составил 7,10 тенге.
Средневзвешенный курс евро на вчерашних торгах составил 460,01 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,76 тенге (+1,45).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 432-437 тенге, евро – 462-470 тенге, рос. рубль – 6,3-6,7 тенге.
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