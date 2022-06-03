Доллар немного подешевел на торгах

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Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 431,95 тенге, снизившись на 0,95 тенге, передает Zakon.kz.