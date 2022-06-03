Дожди с грозами ожидаются 4 июня в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 июня. Ожидаются сильные дожди с грозами, ветер, град, сообщает Zakon.kz.

Отрог северного антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на западе страны. На остальной же территории под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на севере, юго-востоке Казахстана – сильные дожди с грозами, шквал, град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей. РГП «Казгидромет»

В Акмолинской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра, днем на юге, востоке, в центре – град.

На юге, в горных районах Алматинской области днем ожидаются град, шквал, на востоке, в горных районах – усиление ветра.

В горах Туркестанской области ожидается шквал, на севере – пыльная буря, на севере, в горах – усиление ветра.

Ночью на севере, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются град, шквал, ночью на севере, днем на большей части – усиление ветра.

На юге Павлодарской области ожидается град, днем – усиление ветра.

Днем севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются град, шквал, усиление ветра.

Ночью на юге, востоке, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра.

На юго-западе, юге Северо-Казахстанской, юге, востоке Восточно-Казахстанской, днем в центре Кызылординской, на севере Актюбинской области ожидается усиление ветра .

В центре Кызылординской области, в Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Днем гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью 5-10, днем 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +18+20°С.

В Алматы переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +27...+29°С.