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В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане

Боровое, туризм, Казахстан Фото: Zakon.kz
Традиционно наиболее популярные у жителей Нур-Султана летние туристские направления – Боровое, Алаколь и Алматы. Корреспондент Zakon.kz узнал о стоимости летнего отдыха для семьи с двумя детьми, а также о мерах государственной поддержки туристской отрасли.

У астанчан активно пользуются спросом такие направления, как Актау, Туркестан, Алматы. Есть также программы на летний сезон на Алаколь и в Боровое, поделился один из столичных туроператоров.

Так, например, поездка в Алматы на семью с двумя взрослыми и двумя детьми обойдется от 134 тыс тенге с 1 по 4 июля. Сюда входят авиаперелет, проживание на базе завтрака, трансфер туда и обратно.

Шымкент будет стоить от 140 тыс. тенге с тем же пакетом услуг. Проживание в четырехзвездочном отеле с завтраком в Боровом для четырех человек обойдется от 160 тыс. тенге.

Можно рассматривать небюджетный вариант с досугом, перелетом и отличным отелем. Туры по Алматы обойдутся до 1 млн тенге, по Шымкенту – до 800 тыс. тенге, по Актау – до 3 млн тенге.  

Тур на один день не считается туристической поездкой. Мы считаем от двух дней и более. Вы уже примерно разницу понимаете, что у вас есть возможность потратить меньше и полететь в Алматы самолетом, почувствовать туристом, вас отвезут до отеля, а в Боровом будет входить только проживание. Конечно, есть возможность у туристов выбирать самостоятельно поездку, создать самим маршрут. Актау выйдет дороже. На такой же срок самый минимальный пакет стоит от 270 тыс. тенге.  Руководитель столичного офиса туроператора Kompas Ер-Али Тилеуов 

Другой туроператор с локацией в Алматы отметил, что у граждан пользуются спросом Кайынды, Кольсайское озеро, Чарынский каньон, а летом – Алаколь.

Так, например, поездка с семьей из четырех человек на Алаколь на неделю будет стоить 500-700 тыс. тенге. Авиаперелет для детей – бесплатный, соответственно, тур обойдется дешевле на 50-70 тыс. тенге.

По однодневным или двухдневным турам конкуренции много, поэтому цены будут ниже. Средний однодневный тур на Кольсай или Кайынды будет стоить от 12 до 15 тыс. тенге на одного человека. Двухдневные туры – от 25 до 50 тыс. тенге. За детей цена будет ниже на 10%. В однодневный тур будут входить трансфер, услуги гида-экскурсовода и по желанию туриста – медицинская страховка. В двухдневный тур будет включено проживание на базе завтрака или с полным трехразовым питанием. Директор туристской компания Limon travel Алмас Маратулы

В целом, было выделено девять основных туристских направлений, которые выбирают семьи, проживающие в городе Нур-Султане.

Туры выходного дня выбирают в Боровое, Балхаш, Алаколь (ВКО), Алматы, Баянауыл, Коянды, Кольсай, Зеренду, Имантау-Шалкар.

Так, средняя стоимость проживания в Боровом для семейной пары составляет 47 500 тенге, для семьи с детьми – 95 600 тенге. Для туристов, предпочитающих палаточный отдых, имеются кемпинговые площадки. Здесь можно арендовать место под палатку, которое обойдется в 2 тыс. тенге.

В АО «НК «Kazakh Tourism» напомнили, что с 1 января 2022 года введены в действия семь новых мер государственной поддержки туристской отрасли:

  1. Субсидирование туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста в размере 15 тыс. тенге. Субсидии выплачиваются за иностранного туриста, кому был реализован туристский продукт, который включает в себя: воздушную перевозку, проживание в местах размещения не менее четырех дней и трех ночей, регистрацию через информационную систему «е-Qonaq», посещение не менее трех достопримечательностей.

  2. Возмещение 25% по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов субъектам предпринимательства. По указанной мере Минкультуры и спорта РК принимает заявки с документами от предпринимателей. После проверки поступивших документов на соответствие всем требованиям специально созданной комиссией перечисляют предпринимателю сумму поддержки.

  3. Акиматы возмещают затраты при строительстве и реконструкции объектов турдеятельности в размере 10%. Возмещения выплачиваются после ввода в эксплуатацию туробъекта.

  4. Возмещение по приобретению туристских автобусов: 25% от стоимости туравтобуса.

  5. Возмещение при строительстве объектов придорожного сервиса в размере 10%. Мера распространяется на объекты придорожного сервиса: здания и сооружения (мотели, гостиницы, кемпинги, автозаправочные станции, пункты питания), расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования.

  6. Субсидирование субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 300 тенге ежемесячно.

  7. АО «НК «Kazakh Tourism» реализует субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров – kids go free. В рамках туристского продукта субсидируется 100% стоимости детского авиаперелета (от 2 до 17 лет включительно) внутри страны.

    Субсидирование выплачивается туристским операторам, которые за свой счет выкупили детские авиабилеты и реализовали туристский продукт.

Отмечается, что для получения бесплатного авиаперелета населению необходимо обратиться к туристским операторам для заключения и реализации туристского продукта.

Айша Тулеубекова
Интересное Казахстан
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