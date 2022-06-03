В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане

Традиционно наиболее популярные у жителей Нур-Султана летние туристские направления – Боровое, Алаколь и Алматы. Корреспондент Zakon.kz узнал о стоимости летнего отдыха для семьи с двумя детьми, а также о мерах государственной поддержки туристской отрасли.

У астанчан активно пользуются спросом такие направления, как Актау, Туркестан, Алматы. Есть также программы на летний сезон на Алаколь и в Боровое, поделился один из столичных туроператоров.

Так, например, поездка в Алматы на семью с двумя взрослыми и двумя детьми обойдется от 134 тыс тенге с 1 по 4 июля. Сюда входят авиаперелет, проживание на базе завтрака, трансфер туда и обратно.

Шымкент будет стоить от 140 тыс. тенге с тем же пакетом услуг. Проживание в четырехзвездочном отеле с завтраком в Боровом для четырех человек обойдется от 160 тыс. тенге.