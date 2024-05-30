Доступный отдых: самые бюджетные направления для отпуска в Европе

Самые популярные и не требующие больших затрат направления для летнего отдыха в Европе: Черногория и Хорватия. Zakon.kz узнал, где располагаются лучшие пляжи, в каких городах снимались сцены "Игры престолов" и где можно выпить хорошего вина.

Балканы: красота и история за умеренные деньги

Балканские страны Черногория и Хорватия располагаются на побережье Адриатического моря. Комфортный морской климат, вкусная еда, много солнца, древняя история, живописная природа и местное вино – вот составляющие успеха этих мест среди туристов со всего мира.





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Черногория

Одно из самых популярных мест для отдыха в Европе – Черногория. Туристов со всего мира привлекают сюда разумные цены, живописная природа, разнообразие возможностей для отдыха и чистейшие воды Адриатики. Климат для летнего отпуска самый благоприятный – дождей не бывает, а температура в самые жаркие месяцы на побережье поднимается до 30-35ºC. Правда, если подняться в горы, то можно насладиться прохладой и красотой здешних пейзажей. К слову, на территории Черногории находится один из двух девственных лесов Европы – Биоградская гора.

Самые популярные города и деревни Черногории

Вдоль побережья Адриатического моря расположилось более десятка маленьких городков и деревень, куда приезжают на отдых туристы. Самые популярные из них: Тиват, Свети-Стефан, Будва, Бечичи, Рафаилович, Корто, Росе, Савина и т. д.

Тиват

Тиват – красивый и популярный у туристов город, расположенный у подножия горы Врмац. Береговая линия с песчаными пляжами тянется вдоль Адриатического моря, где размещено огромное число отелей. Пляжи оборудованы шезлонгами, зонтами от солнца, кафе и водными развлечениями. Здесь можно заняться различными видами спортивного досуга: каякинг, вейкбординг, тримаран.





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Котор

Прибрежный город, где гармонично сочетаются между собой уютные морские бухты, горные пейзажи и высокие известковые скалы Ловчен и Орьен. Регион Котор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, что позволяет туристам разнообразить свой отдых экскурсиями и посещениями достопримечательностей. В разные исторические периоды Котор переходил под власть Венеции, Османской империи и Наполеона, что отразилось в архитектуре и местной кухне. Из знаковых мест можно назвать главную площадь – Пьяццо Оружия, а также находящиеся поблизости гигантские ворота в город.

Будва

Будва еще одно популярное среди туристов место. Город расположен на берегу Адриатического моря, путешественники ценят его безупречные песчаные пляжи для комфортного отдыха и старый центр, сохранивший архитектуру и обаяние Средневековья. После отдыха на пляже приятно побродить по узким извилистым улочкам, посидеть в кафе или ресторанчике, разглядывая здания древних церквей и домов с черепичными крышами. Отдельное внимание привлекают диковинные экспонаты Морского музея. Летом здесь также проходит музыкальный фестиваль Sea Dance Festival.

Савина

Небольшой городок Савина одной стороной уходит в голубые воды Которского залива, а другой упирается в горные склоны с живописными лесами. Считается, что пейзажи Савины лучшие на всех Балканах. Савина также отлично подойдет знающим толк в вине туристам. Местный виноградник Кстель-Савина называют не иначе, как сказочным. Тихий сад с видом на море, спокойная атмосфера и роскошный выбор вин для дегустации: от каберне совиньон до розового гренаша.





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Свети-Стефан

Маленький островок Свети-Стефан располагается на берегу реки Будва и соединен с материковой частью пляжной косой. В 1442 году здесь была построена рыбацкая деревня, которую окружала каменная стена, защищавшая жителей от турецких вторжений. Сейчас на острове открыт роскошный курорт, получивший известность благодаря знаменитым гостям, таким как Мэрилин Монро, Клаудия Шифер и др. Помимо отдыха на пляже, здесь можно прогуляться и посмотреть средиземноморскую архитектуру XV века.

Росе

Росе – милая рыбацкая деревня подойдет для любителей тихого отдыха вдали от шумных туристических отлей. Путешественникам нравятся уютные бухты, чистые песчаные пляжи и размеренная умиротворенная атмосфера здешних мест. К слову, старый исторический центр прекрасно сохранился и здесь можно неспешно побродить по узким улочкам, дойти до средневековой крепости Роуз, где сейчас открыт ресторан. Местные кафе, расположенные вдоль прибрежной части, специализируются на морепродуктах, а еще это место облюбовали дайверы.





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Чем еще можно заняться в Черногории

Отдых в Черногории не ограничивается только пляжным отдыхом, популярными среди туристов считаются и другие достопримечательности. Вот некоторые из них: Скадарское озеро и его национальный парк, а также еще четыре национальных парка: Ловчен, Дурмитор, Биоградская гора, Проклетие дельта Бояны. Любителям винного туризма понравится район Скадарского озера, где расположены более 30 виноделен. Местной гордостью считаются сорта Вранац и Кратосие.

Хорватия

Хорватия расположена по соседству с Черногорией. Эта небольшая страна словно растянулась вдоль побережья Адриатического моря. Туристы ценят Хорватию за живописные горы и озера, водопады, лечебные курорты и, конечно, море. После того, как в Хорватии прошли съемки легендарного фильма "Игра престолов", в страну потянулись фанаты. Для них важные места – Дубровник и Сплит.





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В Хорватии порядка 700 километров пляжей, большая их часть галечные. Песчаные пляжи есть в Цриквенице, Лопаре, Дубровнике, Омише, Медулине, Затоне, Нине, Лумбарде, Прапратно, на островах Хвар, Крк, Млет, Паг и Раб. Для пляжного отдыха больше всех подходят полуостров Истрия, Средняя и Южная Далмация, а также острова, которых насчитывается в Хорватии более тысячи.



Особенности расположения

Условно страну можно поделить на две части: материковую и прибрежную. Особенность Хорватии – это более тысячи небольших островов, разбросанных вдоль побережья. Летом здесь не бывает дождей, а температура воздуха поднимается в среднем до +25-30°C. Температура воды в июле и августе составляет +25-26°С. Курортный сезон, как и везде на Адриатике, длится с июня по сентябрь – начало октября.

Дубровник

Дубровник считается самым известным курортным местом в Хорватии. Отели расположены вдоль береговой линии, что удобно для туристов. Культурно-историческая часть размещается в старом центре. Главная достопримечательность Дубровника – городские стены, возведенные еще в XIII веке и перемежающиеся шестью крепостями. В крепости Ловриенац проходили съемки битвы на Черноводной в сериале "Игра престолов". На лестнице Иезуитов снималось наказание Серсеи, дендрарий "Трстено" изображал в сериале сады Красного замка, а на острове Локрум была установлена декорация железного трона. Все эти места открыты для посещения туристами, билеты можно купить на сайте.





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Сплит

Сплит – один из наиболее комфортных городов для туристов. В нем собрано все, что нужно для летнего отдыха: красота древней архитектуры, удобные пляжи и исторические достопримечательности. Здесь расположены популярные курорты Макарску и Шибеник.

Пула

Курортный город, расположенный на полуострове Истрия. Туристы ценят его за наличие международного аэропорта и хорошие пляжи. Помимо пляжного отдыха здесь можно посмотреть исторические достопримечательности: амфитеатр, форум, храм Августа. Из Пулы отходит паром до Италии.

Задар

Город расположен в районе Центральной Далмации. Популярное курортное место, куда приезжают туристы со всего мира ради роскошных пляжей и теплого моря. Все достопримечательности расположены в старом центре и не потребуют много времени для осмотра.





Фото: pixabay

В Хорватии, помимо пляжного отдыха, имеется немало мест, где можно хорошо провести время и посмотреть какие-то диковинки. Например, Плитвицкие озера, состоящие 16 крупных и огромного числа мелких каскадных озер, 140 водопадов и 20 пещер со сталактитами. Национальный парк Крка, где бурные воды реки образуют семь роскошного вида водопадов. Водопад Скрадински бук имеет высоту 46 метров и состоит из 17 каскадов.

