Куда пойти в выходные 4-5 июня
Нур-Султан
Мета-мюзикл «Mean Girls»
Фото: sheetmusicdirect
4, 5 июня, 18:00. Astana Rock Cafe. Вход: 5000 тенге.
Stand Up концерт
Фото: pexels
Stand Up на ТНТ
Открытый микрофон на ТНТ
Salem stand up
5 июня, 20:00. Pei Zdes’. Вход: 2000 тенге, в день концерта – 3000 тенге.
Алматы
Выставка «Волшебный мир детства»
Фото: pexels
Выставка продлится до 10 июня. Центральный государственный музей РК. Вход: 200 - 500 тенге.
Звезды мирового балета «Лебединое озеро»
Фото: gatob.kz
Прима-балерина и премьер Словацкого театра оперы и балета (Братислава)
Лауреаты золотой медали Корейского международного конкурса артистов балета (Сеул)
Лауреаты золотой медали Австрийского международного конкурса (Вена)
Обладатели приза «Душа танца» в номинации «Звезда» (Москва)
4 - 5 июня в 18:00. КНАТОБ им. Абая. Билеты: от 15 000 тенге.
Спектакль «Ворона обыкновенная»
Пьеса-победитель благотворительного фестиваля современной драматургии в номинации «Лучшая пьеса для подростковой аудитории» не оставит никого равнодушным. Зрителям покажут историю о взрослении, поиске себя, дружбе и предательстве.
4 июня, 19:00. Театр для детей и подростков «Балаганчик». Вход: 500 тенге.
Киновечер Олега Борецкого «Магия откровения»
Фото: pexels
5 июня 17:00. Кинотеатр «Цезарь». Вход: 3000 тенге.
Шымкент
Шоу «Магия цирка»
3-5 июня. Цирк. Стоимость билета: от 1500 тенге.
«Go-kino» под открытым небом
4 июня в 20:45 — романтическое фэнтези «Век Адалин» (12+)
5 июня в 20:45 — триллер «Я-Легенда» (16+)
Адрес: ул. Желтоксан, 29. Вход: 1500 тенге.