Куда пойти в выходные 4-5 июня

Есть много увлекательных вариантов, как провести субботу и воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Афиша разноплановых событий – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Мета-мюзикл «Mean Girls»

Фото: sheetmusicdirect

Музыкально-комедийное шоу на английском языке. В постановке Ильяса Даньярова раскрывается знаменитая веселая история Тины Фей и Джеффа Ричмонда. Шоу пройдет в жанре мета-мюзикла.

4, 5 июня, 18:00. Astana Rock Cafe. Вход: 5000 тенге.

Stand Up концерт

Фото: pexels

Вечер будет наполнен юмором и позитивным настроением. В концерте выступят резиденты из:

Stand Up на ТНТ

Открытый микрофон на ТНТ

Salem stand up

5 июня, 20:00. Pei Zdes’. Вход: 2000 тенге, в день концерта – 3000 тенге.

Алматы

Выставка «Волшебный мир детства»

Фото: pexels

Цель выставки – продемонстрировать творческие достижения подрастающего поколения, будущих художников и скульпторов. На мероприятии представят творческие работы одаренных детей в возрасте от 6 до 20 лет. Работы отбирали из разных регионов страны.

Выставка продлится до 10 июня. Центральный государственный музей РК. Вход: 200 - 500 тенге.

Звезды мирового балета «Лебединое озеро»

Фото: gatob.kz

Последний спектакль уходящего 88-го театрального сезона — «Лебединое озеро» –порадует зрителей. Главные партии исполнит ведущая пара:

Прима-балерина и премьер Словацкого театра оперы и балета (Братислава)

Лауреаты золотой медали Корейского международного конкурса артистов балета (Сеул)

Лауреаты золотой медали Австрийского международного конкурса (Вена)

Обладатели приза «Душа танца» в номинации «Звезда» (Москва)

4 - 5 июня в 18:00. КНАТОБ им. Абая. Билеты: от 15 000 тенге.

Спектакль «Ворона обыкновенная»

Пьеса-победитель благотворительного фестиваля современной драматургии в номинации «Лучшая пьеса для подростковой аудитории» не оставит никого равнодушным. Зрителям покажут историю о взрослении, поиске себя, дружбе и предательстве.

4 июня, 19:00. Театр для детей и подростков «Балаганчик». Вход: 500 тенге.

Киновечер Олега Борецкого «Магия откровения»

Фото: pexels

На большом экране будут представлены замечательные монологи в истории кино. Это будут потрясающие моменты истины, справедливости и любви.

5 июня 17:00. Кинотеатр «Цезарь». Вход: 3000 тенге.

Шымкент

Шоу «Магия цирка»

Зрителям покажут фееричное и незабываемое шоу с участием лучших артистов цирка стран СНГ.

3-5 июня. Цирк. Стоимость билета: от 1500 тенге.

«Go-kino» под открытым небом

В выходные можно отправиться в кинотеатр под открытым небом, посмотреть увлекательные фильмы:

4 июня в 20:45 — романтическое фэнтези «Век Адалин» (12+)

5 июня в 20:45 — триллер «Я-Легенда» (16+)

Адрес: ул. Желтоксан, 29. Вход: 1500 тенге.