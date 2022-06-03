Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Куда пойти в выходные 4-5 июня

афиша, выставки, театры, события, Казахстан Фото: pexels
Есть много увлекательных вариантов, как провести субботу и воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Афиша разноплановых событий – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Мета-мюзикл «Mean Girls»

шоу, комедия, музыка, Нур-Султан

Фото: sheetmusicdirect

Музыкально-комедийное шоу на английском языке. В постановке Ильяса Даньярова раскрывается знаменитая веселая история Тины Фей и Джеффа Ричмонда. Шоу пройдет в жанре мета-мюзикла.

4, 5 июня, 18:00. Astana Rock Cafe. Вход: 5000 тенге.

Stand Up концерт

концерт, Stand Up, Нур-Султан

Фото: pexels

Вечер будет наполнен юмором и позитивным настроением. В концерте выступят резиденты из:

  • Stand Up на ТНТ

  • Открытый микрофон на ТНТ

  • Salem stand up

5 июня, 20:00. Pei Zdes’. Вход: 2000 тенге, в день концерта – 3000 тенге.

Алматы

Выставка «Волшебный мир детства»

выставка, дети, музей

Фото: pexels

Цель выставки – продемонстрировать творческие достижения подрастающего поколения, будущих художников и скульпторов. На мероприятии представят творческие работы одаренных детей в возрасте от 6 до 20 лет. Работы отбирали из разных регионов страны.

Выставка продлится до 10 июня. Центральный государственный музей РК. Вход: 200 - 500 тенге.

Звезды мирового балета «Лебединое озеро»

«Лебединое озеро», балет, оперный театр

Фото: gatob.kz

Последний спектакль уходящего 88-го театрального сезона — «Лебединое озеро» –порадует зрителей. Главные партии исполнит ведущая пара: Ольга Челпанова и Константин Коротков.

  • Прима-балерина и премьер Словацкого театра оперы и балета (Братислава)

  • Лауреаты золотой медали Корейского международного конкурса артистов балета (Сеул)

  • Лауреаты золотой медали Австрийского международного конкурса (Вена)

  • Обладатели приза «Душа танца» в номинации «Звезда» (Москва)

4 - 5 июня в 18:00. КНАТОБ им. Абая. Билеты: от 15 000 тенге.

Спектакль «Ворона обыкновенная»

Пьеса-победитель благотворительного фестиваля современной драматургии в номинации «Лучшая пьеса для подростковой аудитории» не оставит никого равнодушным. Зрителям покажут историю о взрослении, поиске себя, дружбе и предательстве.

4 июня, 19:00. Театр для детей и подростков «Балаганчик». Вход: 500 тенге.

Киновечер Олега Борецкого «Магия откровения»

кино, кинопоказ, Олег Борецкий

Фото: pexels

На большом экране будут представлены замечательные монологи в истории кино. Это будут потрясающие моменты истины, справедливости и любви.

5 июня 17:00. Кинотеатр «Цезарь». Вход: 3000 тенге.

Шымкент

Шоу «Магия цирка»

Зрителям покажут фееричное и незабываемое шоу с участием лучших артистов цирка стран СНГ.

3-5 июня. Цирк. Стоимость билета: от 1500 тенге.

«Go-kino» под открытым небом

В выходные можно отправиться в кинотеатр под открытым небом, посмотреть увлекательные фильмы:

  • 4 июня в 20:45 —  романтическое фэнтези «Век Адалин» (12+)

  • 5 июня в 20:45 — триллер «Я-Легенда» (16+)

Адрес: ул. Желтоксан, 29. Вход: 1500 тенге.

Анастасия Беньяминова
Интересное Алматы Нур-Султан Шымкент
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Токаев упразднил 12 районных судов
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Эмбер Херд намерена обжаловать решение суда и объявить себя банкротом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления