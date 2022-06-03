Шквал, ливень с грозой и град ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 10 областях страны на 4 июня, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане днем временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке, в центре Акмолинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге, востоке, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе, днем на большей части области порывы 15 -20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области –пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере области, в горных районах 15-20 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области при грозе порывы 18 м/с.

Днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области – гроза. Ветер западный, на востоке и в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде – чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Караганде днем ожидается гроза.

Ночью на севере, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, на юго-западе, юге области 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, востоке области, в горных районах, днем в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Таразе ночью ожидаются гроза, град.