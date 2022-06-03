Брошенных детенышей косули нашли лесники в Павлодарской области
Фото: Павлодарское учреждение по охране лесов и животного мира
Руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов рассказал о том, что малыши были голодными и нуждались в помощи, передает Zakon.kz.
При патрулировании на землях Аксуской сельской зоны лесник нашел троих детенышей косули без матери, примерно три дня от роду. Один из них умер, двое по виду были очень голодные. Рядом бегали бродячие собаки, – рассказал Жусупов pavon.kz.
Фото: Павлодарское учреждение по охране лесов и животного мира
Сообщается, что малышей забрали в лесхоз, где лесники попробуют откормить маленьких косуль молоком.
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