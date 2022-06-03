Брошенных детенышей косули нашли лесники в Павлодарской области

Фото: Павлодарское учреждение по охране лесов и животного мира

Руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов рассказал о том, что малыши были голодными и нуждались в помощи, передает Zakon.kz.