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В столице Армении проходят акции протеста, начались столкновения с полицией

Армения Фото: pixabay
Демонстранты подошли к зданию правительства в городе Ереване. Спецназ в ответ на агрессивные действия собравшихся применил светошумовые гранаты, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, участники очередной организованной оппозицией акции протеста бросали в сотрудников сил правопорядка бутылками.

По данным минздрава, к медикам обратились свыше 40 человек, из них половина – сотрудники полиции.

Сообщается, что, не пройдя через оцепление, участники шествия направились к зданию резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Массовые протесты в республике с требованием отставки Пашиняна продолжаются уже второй месяц.

Елена Беляева
Армения
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