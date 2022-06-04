В столице Армении проходят акции протеста, начались столкновения с полицией
Фото: pixabay
Демонстранты подошли к зданию правительства в городе Ереване. Спецназ в ответ на агрессивные действия собравшихся применил светошумовые гранаты, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, участники очередной организованной оппозицией акции протеста бросали в сотрудников сил правопорядка бутылками.
По данным минздрава, к медикам обратились свыше 40 человек, из них половина – сотрудники полиции.
Сообщается, что, не пройдя через оцепление, участники шествия направились к зданию резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Массовые протесты в республике с требованием отставки Пашиняна продолжаются уже второй месяц.
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