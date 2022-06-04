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Годовая инфляция в Турции превысила 70 процентов

Турция Фото: pixabay
Согласно данным статистического института страны (TUIK), инфляция достигла 73,5% и стала рекордной за 24 года, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, рост цен в 2022 году превысил максимальный показатель 1998 года, когда страна столкнулась с экономическим кризисом и перестановками в нестабильном коалиционном правительстве.

Причиной роста цен эксперты считают резкое увеличение стоимости энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, а также из-за падения курса лиры. За май потребительские цены выросли на 3,5 процентных пункта к 70% в апреле.

Сообщается, что за тот же период в 2021 году стоимость транспортных услуг и продуктов питания взлетела на 107,62 и 91,63% соответственно. Высокий рост был также зафиксирован в категории товаров для дома и мебели – 82,08%. Меньше инфляция затронула сферы телекоммуникаций (плюс 19,81%), образования (плюс 27,48%), одежды и обуви (плюс 29,8%).

Елена Беляева
Турция
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