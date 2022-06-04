В Словакии локомотив столкнулся с поездом - 50 пострадавших

Локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд в районе города Жилина на северо-западе Словакии, пострадали 50 человек, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом распространил ТА3 со ссылкой на местное управление полиции.

Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин, расположенными неподалеку от краевого центра Жилина, на северо-западе Словакии. По предварительным данным, ранено до 50 человек.

Железнодорожное сообщение в этом районе временно остановлено. Причины аварии пока не выяснены. На месте работают команды медиков.