Работа карманника в алматинском автобусе попала на видео

Воришка орудовал в автобусах Алматы. На данный момент полицейские установили его причастность к 17 карманным кражам, сообщает Zakon.kz.

Последнее заявление к нам поступило 23 мая. Женщина сообщила, что неизвестный в автобусе маршрута 206 совершил кражу сотового телефона. После проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался житель Алматинской области. Замначальника УП Алмалинского района Владимир Решетников

По словам полицейских, 25-летний мужчина орудовал в основном в часы пик. На «работу» выходил ежедневно.

Сейчас проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. При задержании он пытался вскрыть себе вены.

В полиции отметили, что это попытка ухода от ответственности, и успехом она не увенчалась. Жизни задержанного ничего не угрожает.