Россия с 14 июня снимет ограничения по КВИ на въезд для иностранцев

Эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, снимаются с 14 июня, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также говорится, что принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в РФ железнодорожным транспортом также будут сняты.

Ранее в Минздраве РФ отметили, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабильная, число заболевших снижается.