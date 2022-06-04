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Ко Дню госсимволов павлодарцев одарили шоколадом и флажками

Одарили шоколадом и флажками Фото: pavlodarnews.kz
Акцию запустили на Аллее государственных символов, сообщает Zakon.kz.

В Павлодаре организовали патриотическую акцию. Молодежь раздавала прохожим сувенирные флажки и шоколад «Казахстан», передает корреспондент @pavlodarnews.kz.

Одарили шоколадом и флажками

Фото: pavlodarnews.kz

Раздаче предшествовала небольшая творческая программа – хор воспитанников детской музыкальной школы исполнил гимн Республики Казахстан, затем волонтеры с флажками и шоколадом разошлись в разные стороны встречать прохожих.

Одарили шоколадом и флажками

Фото: pavlodarnews.kz

Горожане принимали подарки с большой охотой и благодарностью, особо эмоциональные даже обнимали волонтеров.

Мы, молодежь Павлодара, гордимся нашими государственными символами и хотим пожелать всему Казахстану процветания и благополучия. Для меня это честь – участвовать в такой акции. Представитель Социально-волонтерского центра Даяна Фарафонова

Одарили шоколадом и флажками

Фото: pavlodarnews.kz

Как прокомментировала и.о. руководителя отдела внутренней политики Павлодара Гульжан Апсаликова, в этом году государственные символы Казахстана отмечают 30-летний юбилей. Герб, флаг, гимн олицетворяют мир и толерантность.

Хочется, чтобы флаг Республики Казахстан развевался только под мирным небом. Гульжан Апсаликова

Одарили шоколадом и флажками

Фото: pavlodarnews.kz

Аналогичную акцию провели возле ЦУМа и в других районах города.

Константин Вноровский
Павлодар
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