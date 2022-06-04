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На 30 млн тенге оштрафовали чиновника в Актау

Суд Фото: Zakon.kz
Заместителя начальника Управления сельского хозяйства Мангистауской области обвинили во взяточничестве. За деньги он содействовал в получении субсидий для установки солнечных панелей в фермерских хозяйствах, передает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, за покровительство и содействие чиновник получал взятки в период с 2019 по 2020 год на общую сумму 705 тыс. тенге, пишет «Лада».

Второй фигурант уголовного дела в целях получения субсидии от государства внес на портал Qoldau фиктивные договоры, указав в них цену выше реальной стоимости приобретенных товаров. Материальный ущерб государству составил 6 млн 903 тыс. 275 тенге.

Приговором суда заместителя начальника управления сельского хозяйства признали виновным. Ему назначен штраф в размере 40-кратной суммы взятки, то есть 28 млн 200 тыс. тенге, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Его подельнику назначили условный срок на три года и установили пробационный контроль.

Еще двое подсудимых понесли наказание по ч. 2 ст. 367 «Дача взятки должностному лицу в значительном размере». Их ожидает штраф в размере 20-кратной суммы взятки.

Ирина Мишура
Актау
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