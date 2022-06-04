Область Абай – успехи, достижения, перспективы

Динамичный рост, новые проекты, успешное развитие бизнеса и активная инвестиционная деятельность — вот, пожалуй, главные показатели, которыми можно охарактеризовать область Абай в последние несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 июня, на сессии областного маслихата рассказал Даниал Ахметов. Действительно, экономика городов и районов, входящих в регион, демонстрирует устойчивый рост. С 2015 года в пять раз выросли объемы промышленного производства, в 2,4 раза – агросектора. За семь лет, как отметил глава Восточного Казахстана, в города и районы созданной области Абай было вложено 2,1 трлн тенге. Реализованы масштабные проекты областного и республиканского уровня.

Так, если говорить о промышленности, то в 2017 году начал свою работу Актогайский ГОК. В 2021 году комбинат был расширен. Добыча катодной меди увеличилась с 25 до 50 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составили 760 млрд тенге. И сегодня Актогайский ГОК – это предприятие мирового уровня, где применяются передовые, самые современные технологии добычи меди.

Фото: Инфоцентр ВКО

Еще один промышленный гигант региона Абай – Бакырчикский горно-обогатительный комбинат, выпускающий 2 млн тонн золотосодержащей руды в год. Инвестиционный портфель проекта – 134 млрд тенге.

В 2021 году в Семее с нуля запущен маслоэкстракционный завод по производству растительных масел мощностью 300 тыс. тонн сырья в год. Стоимость проекта – 7,9 млрд тенге.

До 2025 года, как подчеркнул аким области, в регионе Абай запланирована реализация еще 25 крупных проектов на сумму 1,1 трлн тенге. Социальный эффект — это создание около 7 тыс. рабочих мест.

За семь лет (2015-2022 годы) значительно выросла инвестиционная активность Семейского региона. Суммы трансфертов из республиканского и областного бюджета составили 353 млрд (200 – от республики, 153 – от области) тенге. Они направлены на развитие образования, здравоохранения, коммуникаций, культуры и спорта, строительство жилья и дорог. Ни одна сфера не оставалась без внимания все эти годы. Колоссальный прогресс наблюдается в сфере теплоснабжения Семея, а ведь этот вопрос десятилетиями не решался и стоял довольно остро.

Фото: Инфоцентр ВКО

Наиболее активно и динамично в регионе идет развитие жилищного строительства, учитывая, что долгие годы стройка была поставлена на «стоп», сейчас показатели удивляют и радуют. Так, например, только в прошлом году в эксплуатацию было введено 326 тыс. квадратных метров жилья (54% от объема области). Появился совершенно новый жилой район Қарағайлы, который отвечает современным требованиям городской среды. В микрорайоне заложена вся необходимая социально-бытовая инфраструктура для дальнейшего строительства. Построен уникальный многофункциональный спортивно-культурный комплекс, где уже проводятся мероприятия международного масштаба. Здесь же ведется строительство современного реабилитационного центра для людей с особыми потребностями на 150 мест. Уже на следующий год социальный объект начнет работать. Продолжая тему социальных объектов, важно отметить, что в области Абай за последние годы построено 20 школ, четыре детских сада, три студенческих общежития, 13 спортивных и четыре культурных объекта.

Особое внимание уделяется сфере здравоохранения. В Семее был открыт Центр ядерной медицины, где заработало первое в стране отделение радионуклидной терапии. Эти и другие проекты позволяют не только обеспечивать население региона качественным медицинским обслуживанием, но и развивать такое направление, как медицинский туризм.

Фото: Инфоцентр ВКО

За семь лет отремонтировано 865 км дорог областного и районного значения на 19,6 млрд тенге, а также 223 км улично-дорожной сети города на сумму 17,9 млрд тенге.

После длительного простоя в 2018 году заново была построена взлетно-посадочная полоса, отремонтировано здание аэропорта Семея (10,7 млрд тенге). Сегодня воздушная гавань города с гордостью носит имя писателя и просветителя Абая Кунанбаева.

Только за прошедший год, как отметил Даниал Ахметов, в Семейском регионе 290 из 327 сел подключены к центральному водоснабжению, это составило 88,7% (в 2015 году этот показатель был 42%).

В своей экономике область Абай активно использует и внебюджетные средства – есть целый ряд проектов, реализуемых в рамках ГЧП на общую сумму 16,7 млрд тенге. В работе четыре крупных проекта на 13 млрд в национальной валюте по линии Европейского банка реконструкции и развития. Идет модернизация систем водоснабжения и водоотведения, уже установлено современное уличное освещение и система видеофиксации «Сергек». В планах на ближайшее будущее – модернизация системы управления ТБО.

В сфере развития туризма особое внимание в последние годы уделялось улучшению инфраструктуры побережья озера Алаколь. За несколько лет оно кардинально преобразилось: отремонтированы подъездные и внутренние дороги, благоустроено побережье Пестрого озера, построены прогулочная зона «Арбат» с торговыми павильонами, открытая концертная площадка со зрительской зоной на 3700 посадочных мест. Теперь здесь можно проводить музыкальные фестивали международного уровня. К туристическому сезону завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта села Урджар. Это приоритетный проект «Дорожной карты занятости» не только для Восточного Казахстана, но и для страны. Воздушная гавань сможет принимать борта класса Embraer, Bombardier и другие. Все это придаст новый импульс развитию туризма.

Фото: Инфоцентр ВКО

Один из важных проектов – это реконструкция и благоустройство сакрального места – пещеры Қоңыр Әулие. Здесь проведено освещение, оборудованы удобные деревянные помосты, есть места для отдыха туристов. Научно-познавательным центром после масштабной реконструкции стал музей «Жидебай-Бөрілі», теперь это современный комплекс, где есть не только экспозиции, но и используются digital-технологии.

С 2020 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Семее реализуется пятилетний комплексный план социально-экономического развития города с объемом финансирования 260 млрд тенге. Как отметил Даниал Ахметов, только за год реализовано проектов на сумму 107,1 млрд тенге (41% от всего запланированного объема).

Радует тот факт, что регион Абай не останавливается на достигнутом, и буквально в этом году будет проведена реконструкция автогужевого моста в Семее. Стоимость проекта – 30,1 млрд тенге. Подготовлена документация по строительству дороги в обход города Семей. Для увеличения мощности продолжится реконструкция котельных «Центр» и «Габбасова».

До 2025 года планируется завершить реконструкцию приоритетных проектов, имеющих международное значение – это дороги Усть-Каменогорск – Семей и Калбатау – Майкапчагай. Готовы инфраструктурные проекты по водоснабжению и теплообеспечению не только Семея, но и других районов, входящих в состав области Абай.

И сегодня на внеочередной сессии областного маслихата Даниал Ахметов поблагодарил депутатов за работу и выразил надежду, что народные избранники будут и дальше работать на благо своей области и страны.