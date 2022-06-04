Сотрудники Antikor Almaty присоединились к акции по единовременному исполнению гимна
Фото: Антикоррупционная служба города Алматы
В честь празднования Дня государственных символов Республики Казахстан Антикоррупционная служба города Алматы присоединилась к патриотической акции, сообщает Zakon.kz.
В здании департамента состоялось торжественное построение и единовременное исполнение государственного гимна сотрудниками ведомства в форменном обмундировании.
Фото: Антикоррупционная служба города Алматы
Так, госслужащие проявили уважение и почтение к государственным символам Республики Казахстан, со дня утверждения которых исполнилось 30 лет.
Уважение к Родине начинается с уважения к государственной символике, поскольку это важнейший инструмент формирования национального духа, социального согласия и патриотического воспитания. Чтить традиции и уважать национальные ценности – обязанность каждого гражданина, особенно государственного служащего, который должен подавать образцовый пример. Руководитель Антикоррупционной службы города Алматы Асхат Оразхан
Фото: Антикоррупционная служба города Алматы
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