Сотрудники Antikor Almaty присоединились к акции по единовременному исполнению гимна

В честь празднования Дня государственных символов Республики Казахстан Антикоррупционная служба города Алматы присоединилась к патриотической акции, сообщает Zakon.kz.

В здании департамента состоялось торжественное построение и единовременное исполнение государственного гимна сотрудниками ведомства в форменном обмундировании.

Фото: Антикоррупционная служба города Алматы

Так, госслужащие проявили уважение и почтение к государственным символам Республики Казахстан, со дня утверждения которых исполнилось 30 лет.

Уважение к Родине начинается с уважения к государственной символике, поскольку это важнейший инструмент формирования национального духа, социального согласия и патриотического воспитания. Чтить традиции и уважать национальные ценности – обязанность каждого гражданина, особенно государственного служащего, который должен подавать образцовый пример. Руководитель Антикоррупционной службы города Алматы Асхат Оразхан