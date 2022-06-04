Печень полностью восстанавливается за три года – ученые

Исследователи доказали, что скорость воспроизведения клеток печени не зависит от возраста человека. И у молодых, и у лиц преклонного возраста этот орган полностью восстанавливается за три года, передает Zakon.kz.

По данным Cell Systems, специалисты проанализировали образцы биопсии тканей печени 50 людей возрастом от 20 до 84 лет. Они обнаружили, что гепатоциты у испытуемых восстанавливаются с примерно одинаковой скоростью. При этом небольшие отклонения зависели не от возраста, а от индивидуальных особенностей организма.

Также выяснилось, что некоторые клетки печени живут до 10 лет. Это, по мнению ученых, связано с набором хромосом, который они несут.

Как утверждают эксперты, их исследование способно произвести революцию в подходе к лечению заболеваний печени.