Пусть гимн мотивирует на свершения и меняет мир к лучшему – Даурен Абаев

Пусть наш герб всегда служит знаком высокого авторитета казахстанской государственности, отметил на республиканском форуме патриотов министр культуры и спорта Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках празднования 30-летия государственных символов Республики Казахстан в Нур-Султане состоялся Форум патриотов. В мероприятии приняли участие видные представители культуры, общественные и государственные деятели, ученые и жители города с детьми. Всего форум собрал порядка 1500 делегатов.

Фото: Zakon.kz

Неподалеку от входа гостей встречали музыканты эстрадно-симфонического оркестра «Астана». Здесь же разместилась фотовыставка, посвященная национальной символике и древним петроглифам. По словам вице-министра культуры и спорта Нуркисы Дауешова, в этом году выходит первая книга геральдического центра, который на сегодняшний день изучает петроглифы на территории страны, поэтому было решено организовать тематическую фотовыставку для всех посетителей.

Фото: Zakon.kz

В самом начале мероприятия рота почетного караула вынесла на сцену государственный флаг и герб, а также прозвучал гимн Республики Казахстан в исполнении музыкантов государственной филармонии.

Фото: Zakon.kz

Обращаясь к участникам форума, министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что гимн, священные слова которого отпечатаны в сердце каждого казахстанца, мотивируют на свершения, меняющие мир к лучшему.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Мы собрались, чтобы отметить этот прекрасный праздник, чествуя наш флаг, наш гимн, наш герб. Пусть небесно-голубой стяг всегда гордо реет в вышине, знаменуя незыблемость нашей независимости и высокие достижения казахстанцев по всему миру! Пусть гимн, священные слова которого отпечатаны в сердце каждого из нас, мотивирует на свершения, меняющие мир к лучшему. Пусть наш герб всегда служит знаком высокого авторитета казахстанской государственности. В этом зале собралась прогрессивная молодежь страны, и я убежден, что за вашим трепетным отношением к государственным символам стоят гордость за страну, любовь к Родине и подлинное народное единство. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

Фото: Министерство культуры и спорта

В ходе мероприятия состоялось награждение победителей номинации «Патриот года» по таким направлениям, как «Наука и образование», «Медицина и волонтерство», «Культура и спорт», «Промышленность и сельское хозяйство», «Технология и бизнес», «Граждане, проявившие особое мужество».

В целом, как отметили организаторы, кандидатов было много, но было принято решение выбрать 12 (по два человека в номинации) из тех, кто внес свой вклад в развитие Казахстана или отличился своим мужеством и был отмечен гражданами.

Так, в номинации «Наука и образование» наградили Асхата Жумабекова, победителя Европейского конкурса Европейской Ассоциации образовательных исследований, а также Максима Здоровца – руководителя лаборатории инженерного профиля по развитию трековых мембранных технологий Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, кандидата физико-математических наук.

В номинации «Культура и спорт» наградили Александра Герлица, бронзового призера зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, который завоевал единственную медаль для страны. В этой же номинации отметили телепродюссера, сценариста Гүлнұр Мамасарипову.

Разработчик казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции Кунсулу Закарья и Абылайхан Абдраш, волонтер, оказавший профессиональную медицинскую помощь во время пандемии в городе Нур-Султан, были отмечены в номинации «Медицина и волонтерство».

В номинации «Промышленность и сельское хозяйство» был отмечен бизнесмен Бейбит Асанов, которые на собственные средства построил в своем родном селе Погадаево Западно-Казахстанской области спортивный комплекс. В настоящее время в нем сельчане тренируются и проводят культурные мероприятия. Второй победитель в этой номинации – Аманжол Арипов – директор ТОО «БАХА SӦHNE», построил в селе Покровка Атбасарского района Акмолинской области завод по производству овсяных хлопьев. Фирма имеет откормплощадку на 1 тыс. голов КРС.

В номинации «Технология и бизнес» отмечен Оркен Мамырбаев, совместно с компанией Phillips разработавший программное обеспечение, позволяющее преобразовать казахскую речь в текст. Данная технология разработана впервые для развития и интеграции казахского языка в информационное пространство. В этой же номинации отмечен Сабыржан Акбаров – бизнесмен и меценат. В 2021 году после прорыва плотины Сардобинского водохранилища он оказал помощь жителям Мактааральского района Туркестанской области. Также в прошлом году в период дефицита фуража в связи с засухой он помог в сборе сена для жителей Мангистауской области.

В номинации «Граждане, проявившие особое мужество» были отмечены Улан Мырзабай – гвардеец, который с честью и достоинством выполнил свой долг перед Родиной во время январских событий в городе Актобе, а также казахстанец Сабит Шонтакбаев, который, рискуя собственной жизнью, спас трехлетнюю девочку, висящую на восьмом этаже.