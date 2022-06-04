Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пусть гимн мотивирует на свершения и меняет мир к лучшему – Даурен Абаев

Даурен Абаев, Министерство культуры и спорта, День государственных символов Фото: Министерство культуры и спорта РК
Пусть наш герб всегда служит знаком высокого авторитета казахстанской государственности, отметил на республиканском форуме патриотов министр культуры и спорта Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках празднования 30-летия государственных символов Республики Казахстан в Нур-Султане состоялся Форум патриотов. В мероприятии приняли участие видные представители культуры, общественные и государственные деятели, ученые и жители города с детьми. Всего форум собрал порядка 1500 делегатов.

Форум патриотов, День госсимволов, Казахстан

Фото: Zakon.kz

Неподалеку от входа гостей встречали музыканты эстрадно-симфонического оркестра «Астана». Здесь же разместилась фотовыставка, посвященная национальной символике и древним петроглифам. По словам вице-министра культуры и спорта Нуркисы Дауешова, в этом году выходит первая книга геральдического центра, который на сегодняшний день изучает петроглифы на территории страны, поэтому было решено организовать тематическую фотовыставку для всех посетителей.

Форум патриотов, день государственных символов

Фото: Zakon.kz

В самом начале мероприятия рота почетного караула вынесла на сцену государственный флаг и герб, а также прозвучал гимн Республики Казахстан в исполнении музыкантов государственной филармонии.

Рота почетного караула, флаг, герб РК

Фото: Zakon.kz

Обращаясь к участникам форума, министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что гимн, священные слова которого отпечатаны в сердце каждого казахстанца, мотивируют на свершения, меняющие мир к лучшему.

Республиканский форум патриотов, Казахстан, День госсимволов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Мы собрались, чтобы отметить этот прекрасный праздник, чествуя наш флаг, наш гимн, наш герб. Пусть небесно-голубой стяг всегда гордо реет в вышине, знаменуя незыблемость нашей независимости и высокие достижения казахстанцев по всему миру! Пусть гимн, священные слова которого отпечатаны в сердце каждого из нас, мотивирует на свершения, меняющие мир к лучшему. Пусть наш герб всегда служит знаком высокого авторитета казахстанской государственности. В этом зале собралась прогрессивная молодежь страны, и я убежден, что за вашим трепетным отношением к государственным символам стоят гордость за страну, любовь к Родине и подлинное народное единство.Министр культуры и спорта Даурен Абаев

Форум патриотов, награждение, День госсимволов

Фото: Министерство культуры и спорта

В ходе мероприятия состоялось награждение победителей номинации «Патриот года» по таким направлениям, как «Наука и образование», «Медицина и волонтерство», «Культура и спорт», «Промышленность и сельское хозяйство», «Технология и бизнес», «Граждане, проявившие особое мужество». 

В целом, как отметили организаторы, кандидатов было много, но было принято решение выбрать 12 (по два человека в номинации) из тех, кто внес свой вклад в развитие Казахстана или отличился своим мужеством и был отмечен гражданами.

Так, в номинации «Наука и образование» наградили Асхата Жумабекова, победителя Европейского конкурса Европейской Ассоциации образовательных исследований, а также Максима Здоровца – руководителя лаборатории инженерного профиля по развитию трековых мембранных технологий Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, кандидата физико-математических наук.

В номинации «Культура и спорт» наградили Александра Герлица, бронзового призера зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, который завоевал единственную медаль для страны. В этой же номинации отметили телепродюссера, сценариста Гүлнұр Мамасарипову.

Разработчик казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции Кунсулу Закарья и Абылайхан Абдраш, волонтер, оказавший профессиональную медицинскую помощь во время пандемии в городе Нур-Султан, были отмечены в номинации «Медицина и волонтерство».

В номинации «Промышленность и сельское хозяйство» был отмечен бизнесмен Бейбит Асанов, которые на собственные средства построил в своем родном селе Погадаево Западно-Казахстанской области спортивный комплекс. В настоящее время в нем сельчане тренируются и проводят культурные мероприятия. Второй победитель в этой номинации – Аманжол Арипов – директор ТОО «БАХА SӦHNE», построил в селе Покровка Атбасарского района Акмолинской области завод по производству овсяных хлопьев. Фирма имеет откормплощадку на 1 тыс. голов КРС.

В номинации «Технология и бизнес» отмечен Оркен Мамырбаев, совместно с компанией Phillips разработавший программное обеспечение, позволяющее преобразовать казахскую речь в текст. Данная технология разработана впервые для развития и интеграции казахского языка в информационное пространство. В этой же номинации отмечен Сабыржан Акбаров – бизнесмен и меценат. В 2021 году после прорыва плотины Сардобинского водохранилища он оказал помощь жителям Мактааральского района Туркестанской области. Также в прошлом году в период дефицита фуража в связи с засухой он помог в сборе сена для жителей Мангистауской области.

В номинации «Граждане, проявившие особое мужество» были отмечены Улан Мырзабай – гвардеец, который с честью и достоинством выполнил свой долг перед Родиной во время январских событий в городе Актобе, а также казахстанец Сабит Шонтакбаев, который, рискуя собственной жизнью, спас трехлетнюю девочку, висящую на восьмом этаже.

Айша Тулеубекова
МКС РК Казахстан Нур-Султан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Итоги вечерних торгов: евро растет, доллар падает
Розыск Нурлана Масимова: Антикор пообещал за информацию 12 миллионов тенге
Объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев задержан
Токаев упразднил 12 районных судов
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления