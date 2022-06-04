Триатлон-парк открыли в Актобе в честь 30-летия госсимволов

Триатлон-парк был открыт для занятий спортом и прогулок в комфортных условиях. В рамках официального запуска проекта прошел легкоатлетический старт «Экиден» с участием 30 команд из Уральска, Атырау, Нур-Султана и Актобе, передает Zakon.kz.

Триатлон-парк построен в рамках социальной ответственности бизнеса председателем компании Lankaster Group Kazakhstan Бериком Каниевым. Парк представляет собой вело-беговую дорожку протяженностью 2,4 км и спортивное здание, в котором размещены три зала, где будут базироваться секции триатлона, велоспорта и легкой атлетики.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В открытии парка приняли участие аким области Ондасын Уразалин, меценат Берик Каниев и президент Федерации триатлона РК Алдияр Казтаев.

Сегодня наша страна отмечает День государственных символов. В честь этого события в Актюбинской области проходит множество праздничных мероприятий, одно из них – открытие триатлон-парка в Актобе. Подобные парки есть лишь в нескольких крупных городах нашей страны. От имени актюбинцев выражаем огромную благодарность компании Lankaster Group Kazakhstan и ее исполнительному директору Берику Каниеву, которые подарили нам замечательное место для спорта и отдыха. В целом по области во всех районах в последние годы построен ряд спортивных комплексов. Даже в отдаленных селах в настоящее время есть возможность заниматься любыми видами спорта. Работа по реализации поручений президента по развитию физической культуры и массового спорта будет продолжена. Если в прошлом году по области было открыто около 60 новых спортивных объектов, то в этом году их будет порядка 90, – отметил Уразалин в поздравительной речи.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В свою очередь Каниев выразил надежду, что триатлон-парк станет новым местом притяжения активных жителей города и области для занятия спортом и физической активностью.

В условиях пандемии было нелегко, и я очень благодарен акиму области Ондасыну Сеиловичу, что при его непосредственной поддержке нам удалось закончить реализацию первого этапа данного проекта, – сказал меценат.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Вход в парк для всех желающих свободный.

Отмечается, что в 2019 году в Актюбинской области официально была открыта областная федерация триатлона. В 2020 году на базе бассейна «Достык» открыта секция триатлона.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Одним из пунктов реализации плана развития триатлона в Актюбинской области, после завершения строительства триатлон-парка, является создание брендового спортивного мероприятия Qazaqman в целях не только пропаганды массового спорта и в целом триатлона, но и развития внешнего и внутреннего туризма Актюбинской области.