Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю

Астролог Сергей Седашев рассказал, что сильно работающая интуиция и настойчивость в делах будут помогать всем знакам в период с 6 по 12 июня. В то же время возможны сложности с логическим осмыслением событий, передает Zakon.kz.

Овен

Как пишет 5-tv.ru, для Овнов неделя будет очень энергичной и насыщенной. Обилие энергии, а также способность направить ее в нужное русло будут помогать вам в достижении ваших целей. Иногда возможен избыток энергии, переходящий во вспыльчивость и раздражительность. Чтобы правильно распорядиться излишком энергии, будет очень полезен спорт.

Телец

Тельцам неделя принесет энергии любви и романтики. Нежность и мягкость создадут чудесное настроение. Состояние неги и комфорта, свойственные вам от природы, на этой неделе усилятся в несколько раз. Также неделя очень хороша для занятий творчеством и раскрытия вашей внутренней красоты.

Близнецы

Близнецам неделя идеально подходит для раскрытия внутреннего потенциала, осознания своих целей и постановки задач. Вы сможете ярко и активно провести неделю, испытывая полное ощущение успеха и самореализации.

Рак

Ракам неделя принесет смешанные энергии планет. У вас будут чередоваться периоды мягкости и нежности с моментами вспыльчивости и раздражительности. На предстоящей неделе вам лучше все вопросы решать с помощью компромисса и избегать открытых столкновений с оппонентами.

Лев

Львам предстоит очень насыщенная неделя. Она как нельзя лучше подходит для активных действий, для проявления вашей лидерской позиции. В то же время неделя неудачна для обсуждения эмоций и чувств, для попыток найти компромиссы там, где для них даже нет почвы.

Дева

Девам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Она очень благоприятна для романтических развлечений, любовной сферы, процедур, связанных с красотой, а также для искусства и творчества. В то же время неделя неудачна для принятия важных решений и открытого отстаивания своих интересов.

Весы

Весам на предстоящей неделе лучше всего почаще вспоминать о собственных ценностях, а также о принципиальных договоренностях с окружающими. И меньше следовать сиюминутным импульсам вспыльчивости и раздражения — возникающим внутри, а чаще идущим от окружающих.

Скорпион

Скорпионам на предстоящей неделе будет сложно найти эмоциональное равновесие, а также взаимопонимание с окружающими. Возможно усиление чувственности, которая не найдет адекватного выхода. Также возможны неожиданные желания, исполнение которых не принесет удовлетворения.

Стрелец

Стрельцам на предстоящей неделе подойдут активные действия, например, занятия спортом, либо другие действия, в которых все более-менее понятно, но нужно приложить много энергии. Для важных решений, и действий в сложных и непонятных ситуациях неделя неблагоприятная.

Козерог

Козероги на предстоящей неделе смогут установить мир и равновесие в личных отношениях, в сфере эмоций и чувств. Однако если вы попытаетесь активно и открыто двигаться к достижению ваших целей, то идиллия и романтический настрой будут разрушены.

Водолей

Для Водолеев неделя очень насыщенная. У вас будет много энергии и видение, как ее правильно применить. При этом ваши цели и планы могут перевесить потребность во взаимопонимании с другими людьми. Возможны размолвки в личных отношениях и холодок в общении с окружающими.

Рыбы

Для Рыб неделя будет удачной в романтической сфере и в личном плане. Для деловых достижений и волевых усилий неделя неблагоприятная. Лучше всего будет разбудить свой творческий потенциал, а также стремление к гармонии во всем мире и транслировать эти вибрации вовне, невзирая на возможные накладки в делах и планах.