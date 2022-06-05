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Наблюдатель из Кыргызстана отмечает активность казахстанцев на референдуме

Референдум, Конституция, Казахстан Фото: Zakon.kz
Активность объясняется тем, что народ страны определяет свое будущее, так как вносятся изменения в Основной закон, сказал в ходе брифинга член Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Абдыжапар Бекматов, передает корреспондент Zakon.kz.
Начинается важное политическое событие. Для граждан Казахстана и для страны это очень большое событие. Работа избирательных комиссий, госорганов по подготовке к референдуму проделана большая по информированию населения страны. Член ЦИК Кыргызстана Абдыжапар Бекматов

Он добавил, что комиссия уже посетила несколько участков в Нур-Султане, на всех созданы необходимые условия для голосования, активность участников большая.

Активность, по его словам, объясняется тем, что народ страны определяет свое будущее, так как вносятся изменения в Основной закон.

Они чувствуют ответственность, население заинтересовано в участии в данном референдуме. От нас всего 15 наблюдателей, наши представители находятся в Нур-Султане, Алматы, Жамбылской и Алматинской областях. Член ЦИК Кыргызстана Абдыжапар Бекматов

Указ о проведении референдума по внесению поправок в Основной закон страны президент Касым-Жомарт Токаев подписал 5 мая. Казахстанцы будут голосовать «за» или «против» поправок. Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана.

Всего в Казахстане образовано более 10 тысяч участков для голосования. Участки голосования за рубежом открыты в 52 странах мира.

Айша Тулеубекова
Референдум в Казахстане Казахстан
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