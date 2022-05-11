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Законодательство РК
12:09 11.05.2022

Какой может стать казахстанская Конституция после внесения в нее поправок

поправки в Конституцию Фото: elbasylibrary
Эксперты Информационной системы «Параграф» подготовили для ознакомления текст будущей редакции Основного закона страны в случае, если на референдуме казахстанцы проголосуют за внесение в него изменений и дополнений, сообщает Zakon.kz.

Текст будущей редакции Основного закона с внесенными правками можно посмотреть здесь. Так Конституция будет выглядеть, если казахстанцы проголосуют «ЗА».

Сравнить действующую Конституцию РК, которая была принята в 1995 году, с версией для ознакомления, в которую внесены предполагаемые поправки, можно здесь.

Напомним, 5 мая 2022 года Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме. В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.

6 мая в Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны. Также в ЦИК рассказали, какой должна быть явка, чтобы референдум по поправкам в Конституцию страны состоялся.

Лариса Черненко
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