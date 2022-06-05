В Уральске отметили 30-летие символики Республики Казахстан

В Уральске торжественно отметили 30-летие символики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Празднование началось на площади Первого Президента Казахстана с патриотического форума, на который собрались горожане и гости города, чтобы отдать честь и почтение государственным символам нашей страны – гимну, гербу и флагу.

Одномоментно со всей страной западноказахстанцы подняли Государственный флаг и вместе исполнили гимн страны. Рука на сердце во время исполнения символизировала сердечность и чистоту помыслов человека, искреннюю любовь к стране, высокий патриотизм и гордость.

Государственные символы страны – незыблемая основа нашего государства, нашего суверенитета. Это наше национальное достояние, показатель независимости государства. Каждый символ говорит нам о том, что Казахстан – свободная, единая нация, независимо от национальности и происхождения. И каждый гражданин – это важное звено, без которого невозможно дальнейшее развитие государства. Наши символы – олицетворение дружелюбности, означают суверенитет, независимость, благополучие, мужество, силу. Долг каждого гражданина страны – уважать государственную символику и гордиться ею. 30 лет государственные символы являются основой нашей независимости и национальной идентичности. Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов

Фото: пресс-служба ЗКО

Флаг, герб и гимн характеризуют политический и общественный строй государства, выражают его цели, поднимают национальный дух. С Государственным флагом в честь праздника торжественно проплыли байдарочники на реке Урал.

Фото: пресс-служба ЗКО

Спортсмены с честью пронесли Государственный флаг, начиная от спортивной базы «Динамо» до городского парка культуры и отдыха, отметив таким образом 30-летие символики РК. Эстафету у них перехватили мотоциклисты, которые тожественно провезли флаги по улицам областного центра, отдав дань уважения государственным символам. Честь пронести флаги была предоставлена лучшим спортсменам – победителям республиканских чемпионатов. Ведь для каждого спортсмена лучшая награда в любых соревнованиях – видеть, как поднимают Государственный флаг твоей страны, слышать гимн и испытывать восторг и гордость, любовь к Родине. Президент Федерации гребли на байдарках, каноэ и академической гребли ЗКО Юрий Казанин

В честь праздника в Уральске также состоялся футбольный матч «Жұлдызды матч» и прошел детский развлекательный забег «Kids Run 2022 UR7».