Представители творческой интеллигенции активно голосуют в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 5 июня, проходит общереспубликанский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, сообщает Zakon.kz.
Одним из первых на 301-м участке референдума свой голос отдал заслуженный казахстанский деятель Нурлан Оразалин. По мнению поэта, референдум – это важный знак демократии и права голоса каждого гражданина, сообщает Almaty.tv.
Он отметил, что это также необходимая мера для укрепления целостности государства в условиях сложной геополитической ситуации во всем мире.
Раз в обществе произошел вот такой большущий вопросительный знак, мы должны искать ответ этому. Я как один из членов большого общества хочу, чтобы у нас в Казахстане было спокойно, чтоб мы все дышали воздухом демократии, честности и порядочности. Заслуженный деятель Казахстана, поэт Нурлан Оразалин
После референдума в стране будет принята новая Конституция, считает заслуженный деятель науки Серик Сейдуманов. По словам ученого, каждый, кто идет сегодня на голосование, выбирает позитивные перемены в нашей стране. А именно – открытость и эффективность госорганов, а также укрепление системы защиты прав человека.
Так как мы принимаем в 33 статьи из 99, то это означает, что это новая Конституция по всем нормам. По любым нормам – по научным, политическим и т.д. То есть мы можем сказать, что сегодня будет принята новая Конституция Второй Республики. Вполне возможно, через какое-то время мы будем говорить, что это День конституции. Директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Серик Сейдуманов
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