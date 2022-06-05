Представители творческой интеллигенции активно голосуют в Алматы

Сегодня, 5 июня, проходит общереспубликанский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, сообщает Zakon.kz.

Одним из первых на 301-м участке референдума свой голос отдал заслуженный казахстанский деятель Нурлан Оразалин. По мнению поэта, референдум – это важный знак демократии и права голоса каждого гражданина, сообщает Almaty.tv.

Он отметил, что это также необходимая мера для укрепления целостности государства в условиях сложной геополитической ситуации во всем мире.

Раз в обществе произошел вот такой большущий вопросительный знак, мы должны искать ответ этому. Я как один из членов большого общества хочу, чтобы у нас в Казахстане было спокойно, чтоб мы все дышали воздухом демократии, честности и порядочности. Заслуженный деятель Казахстана, поэт Нурлан Оразалин

После референдума в стране будет принята новая Конституция, считает заслуженный деятель науки Серик Сейдуманов. По словам ученого, каждый, кто идет сегодня на голосование, выбирает позитивные перемены в нашей стране. А именно – открытость и эффективность госорганов, а также укрепление системы защиты прав человека.