Жители Туркестанского региона принимают активное участие в референдуме

Жители Туркестанской области принимают активное участие в республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В регионе с населением более двух миллионов человек насчитывается 1,1 млн избирателей. Для них подготовлено более 900 участков референдума.

Во всенародно важном референдуме принял участие и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, который сделал свой выбор на участке №133 в МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясави. Там зарегистрировано около 2500 избирателей. Здесь начали голосовать с семи утра. По словам председателя участка Бегахмета Абусейтова, референдум проходит в соответствии с требованиями закона и на высоком уровне.

Активность избирателей, зарегистрированных на нашем участке, очень хорошая. Мы открылись в 7:00. В первую очередь были вручены подарки гражданам, которые пришли и проголосовали первыми. У нас зарегистрированы 2459 избирателей. Большинство из них – студенты и преподаватели университета, а также жители города. На участке установлено все необходимое оборудование. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные кабины, – сказал председатель участка.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На избирательном участке №133 в Туркестане побывали артисты столичного театра «Астана Опера», которые находятся в области с гастролями.

На избирательном участке №880 в ясли-саду «Балдырган» города Туркестана жители окраинных микрорайонов также проголосовали за изменения в Конституции. Здесь зарегистрировано 1933 избирателя. Граждане отмечают, что хотят внести свой вклад в построение Нового Казахстана.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В целом, в Туркестанской области подготовка к референдуму велась на высоком уровне. Создан областной общественный штаб, проведено около 1500 встреч с населением, охвачено более 180 тысяч жителей. Разъяснительно-пропагандистскую работу провел штаб при партии Amanat.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

6500 наблюдателей на 914 избирательных участках региона следят за справедливым проведением референдума. На 10.00 по Туркестанской области на участках референдума проголосовало 33,15% избирателей. Это один из высоких показателей в республике. Голосование продолжается во всех районах и городах области.