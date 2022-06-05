Токаев создал комиссию по возврату из-за рубежа незаконно вывезенных средств
Фото: Zakon.kz
Указом главы государства создана межведомственная комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств, сообщает Zakon.kz.
Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с Генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.
Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.
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