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Токаев создал комиссию по возврату из-за рубежа незаконно вывезенных средств

Деньги, возврат из-за рубежа Фото: Zakon.kz
Указом главы государства создана межведомственная комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств, сообщает Zakon.kz.

Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с Генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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