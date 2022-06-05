Аким ВКО Даниал Ахметов отдал свой голос на референдуме
Свой бюллетень аким, отстояв в очереди вместе с другими горожанами, получил и заполнил на участке № 9, расположенном в средней школе №42 города Усть-Каменогорска.
Члены избирательной комисии отмечают, что с утра идет большой поток населения, желающего выразить свою гражданскую позицию. Особенно много среди голосующих молодежи.
Каждое изменение в Конституцию в конечном итоге имеет отношение к нашей жизни. Поэтому я голосую с огромным удовлетворением, чувством того, что мои дети и внуки будут жить в счастливом, процветающем Казахстане. Аким ВКО Даниал Ахметов
Напомним, ключевым аспектом предлагаемых реформ является создание своеобразной системы сдержек и противовесов в виде перераспределения полномочий президента, Парламента, правительства.
Поправки охватывают почти треть всей Конституции – 33 статьи, что говорит об их масштабности. Однозначно, что вынесение их на референдум – объяснимый с точки зрения государственного строительства шаг.
В целом, общенародное голосование – один из традиционных путей выражения гражданами своего мнения по тому или иному вопросу. Кроме того, это соответствует международной практике.