Аким ВКО Даниал Ахметов отдал свой голос на референдуме

Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов проголосовал на референдуме по внесению изменений и поправок в Конституцию страны, сообщает Zakon.kz.

Свой бюллетень аким, отстояв в очереди вместе с другими горожанами, получил и заполнил на участке № 9, расположенном в средней школе №42 города Усть-Каменогорска.

Члены избирательной комисии отмечают, что с утра идет большой поток населения, желающего выразить свою гражданскую позицию. Особенно много среди голосующих молодежи.

Каждое изменение в Конституцию в конечном итоге имеет отношение к нашей жизни. Поэтому я голосую с огромным удовлетворением, чувством того, что мои дети и внуки будут жить в счастливом, процветающем Казахстане. Аким ВКО Даниал Ахметов

Напомним, ключевым аспектом предлагаемых реформ является создание своеобразной системы сдержек и противовесов в виде перераспределения полномочий президента, Парламента, правительства.

Поправки охватывают почти треть всей Конституции – 33 статьи, что говорит об их масштабности. Однозначно, что вынесение их на референдум – объяснимый с точки зрения государственного строительства шаг.

В целом, общенародное голосование – один из традиционных путей выражения гражданами своего мнения по тому или иному вопросу. Кроме того, это соответствует международной практике.