В Акмолинской области голосование идет полным ходом

В регионе набирает темп голосование на референдуме, сообщает Zakon.kz.

С самого начала кампании акмолинцы проявляют высокую активность. Уже к 12:00, согласно данным, представленным областной избирательной комиссией, в регионе проголосовало 41,3% процента избирателей.

Сегодня в 7:00 утра в регионе начали работать избирательные участки. Жители города принимают активное участие в голосовании. По состоянию на 12:00, согласно данным, которые мы в режиме онлайн получаем от наших комиссий, проголосовало 209 632 человека. Председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов

На своем избирательном участке проголосовал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Фото: пресс-служба Акмолинской области

В селе Косшы Целиноградского района проголосовал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Нургасым Ажитаев. Аксакал сам прибыл на участок, чтобы отдать свой голос.

Одной из первых выполнила гражданский долг семья Акылбековых из Буландынского района. Она проголосовала на избирательном участке № 279 города Макинска, который открыт на базе Специализированной детско-юношеской спортивной школы.

Проявить гражданскую позицию и сделать свой выбор на избирательные участки приходит и молодежь. Молодые люди очень ответственно отнеслись к голосованию и уверены, что сделали правильный выбор.

Впервые отдать свой голос поспешила 18-летняя Жусумбекова Жазира.

На референдуме я голосую впервые, для меня это большая честь. Я голосую за достижение поставленных целей, за свое светлое будущее. Специально для молодых, которые впервые голосуют, устроили сюрпризы. Очень приятно получать такие подарки, мне кажется, что этот день навсегда запомнится. Жазира Жусумбекова

Фото: пресс-служба Акмолинской области

В настоящее время голосование в области проходит на 718 участках.