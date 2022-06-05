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Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся

Референдум Фото: Zakon.kz
Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова на брифинге заявила, что по результатам явки на участки референдум признан состоявшимся – к этому часу в стране проголосовало более 6,2 млн избирателей, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14:00 по времени столицы в стране бюллетени для голосования получили 53,43% от общего числа граждан. Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова

Всего, добавила она, по стране проголосовали 6,2 млн избирателей, включенных в списки.

Согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании примут участие более половины граждан, имеющих право принимать участие в референдуме. Таким образом, по данным территориальных комиссий референдума, установленный порог явки достигнут. Анастасия Щегорцова

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

  • Акмолинская область – 56,89%,

  • Актюбинская – 45,64%,

  • Алматинская – 58,07%,

  • Атырауская – 50,68%,

  • Западно-Казахстанская – 53,58%,

  • Жамбылская – 63,46%,

  • Карагандинская – 61,08%,

  • Костанайская – 62,47%,

  • Кызылординская – 65,30%,

  • Мангистауская –43,36%,

  • Павлодарская – 57,79%,

  • Северо-Казахстанская – 62,41%,

  • Туркестанская – 53,63%,

  • Восточно-Казахстанская – 64,21%,

  • Нур-Султан – 41,13%,

  • Алматы – 23,60%,

  • Шымкент – 59,32%.

Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане Казахстан
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