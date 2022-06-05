Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся
Фото: Zakon.kz
Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова на брифинге заявила, что по результатам явки на участки референдум признан состоявшимся – к этому часу в стране проголосовало более 6,2 млн избирателей, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14:00 по времени столицы в стране бюллетени для голосования получили 53,43% от общего числа граждан. Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова
Всего, добавила она, по стране проголосовали 6,2 млн избирателей, включенных в списки.
Согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании примут участие более половины граждан, имеющих право принимать участие в референдуме. Таким образом, по данным территориальных комиссий референдума, установленный порог явки достигнут. Анастасия Щегорцова
По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:
Акмолинская область – 56,89%,
Актюбинская – 45,64%,
Алматинская – 58,07%,
Атырауская – 50,68%,
Западно-Казахстанская – 53,58%,
Жамбылская – 63,46%,
Карагандинская – 61,08%,
Костанайская – 62,47%,
Кызылординская – 65,30%,
Мангистауская –43,36%,
Павлодарская – 57,79%,
Северо-Казахстанская – 62,41%,
Туркестанская – 53,63%,
Восточно-Казахстанская – 64,21%,
Нур-Султан – 41,13%,
Алматы – 23,60%,
Шымкент – 59,32%.
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