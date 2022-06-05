Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся

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Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова на брифинге заявила, что по результатам явки на участки референдум признан состоявшимся – к этому часу в стране проголосовало более 6,2 млн избирателей, передает корреспондент Zakon.kz.