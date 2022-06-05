50% избирателей ЗКО отдали свои голоса на референдуме уже в первой половине дня

За прошедшие несколько часов с начала голосования западноказахстанские избиратели проявили хорошую активность.

В полдень, по предварительным данным областной избирательной комиссии, в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию РК приняли участие почти половина избирателей Западно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков отметил высокую активность избирателей, в том числе осознанность молодого поколения, тех, кто впервые принимает участие в голосовании.

Радует гражданская сознательность населения, на избирательные участки приходит не только старшее поколение, но и 18-летние молодые люди, которые хотят участвовать в жизни страны, внести свой вклад в развитие Казахстана, которым небезразлично будущее государства. Но и старшее поколение не отстает, голосовать пришел 92-летний житель Чингирлауского района Михаил Крицков, первоцелинник, в 60-е годы приехал из Украины и остался жить в Казахстане. Активист-общественник, на протяжении всей жизни проявляет интерес ко всем политическим событиям в стране. Очень много молодежи приходит голосовать, многие приходят семьями, с детьми и внуками, активность проявляют люди с ограниченными возможностями. Около 1,5 тыс. человек получили открепительные талоны и будут голосовать в других областях, это тоже показатель гражданской ответственности населения. Гайса Капаков

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

За законным проведением голосования в регионе наблюдают 1108 представителей политических партий, общественных организаций, а также три международных наблюдателя – представители российского консульства. Наблюдатели отмечают хорошую подготовку избирательных участков, слаженную работу областной избирательной комиссии со всеми территориальными избирательными комиссиями, а также активность самого населения.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Напомним, в стране проходит республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. В 33 статьи главного закона страны будут внесены изменения касательно сокращения полномочий главы государства, воссоздания Конституционного суда РК, усиления роли Парламента и местных представительных органов, укрепления правозащитной сферы, отмены смертной казни и исключения положений о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

Для признания референдума состоявшимся в нем должны принять участие более 50% избирателей. Изменения в Конституцию РК будут считаться принятыми, если за них проголосуют более половины граждан не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы, то есть в 12 из 17 регионов страны. Участки для голосования закроются в 20:00.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким области Гали Искалиев также с утра уже был на своем избирательном участке №450, расположенном в музыкальном колледже им. Курмангазы, и проголосовал на референдуме по внесению поправок в Основной закон страны.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Избирательный участок №441, расположенный в здании школы №43 Уральска, начал свою работу в 07:00. Самым первым принять участие в важном для всей страны мероприятии поспешил житель города Акылбек Адиетов.

Сегодня у меня рабочий день, и я решил проголосовать сразу с утра, чтобы уже потом заниматься своим делом. Считаю, что это гражданский долг каждого казахстанца - принять участие в голосовании за будущее страны, – сказал молодой человек.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целом, 5 июня в Западно-Казахстанской области работают 505 избирательных участков, из них 109 участков открыты в Уральске. В избирательные списки включены более 443 тыс. западноказахстанцев, имеющих право избирательного голоса, от общей численности населения региона свыше 663 тыс. человек.