Сильная жара, град, шквал, гроза и дождь — погода в Казахстане на 6 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды на 6 июня - в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра, туман и пыльная буря, передает Zakon.kz.

На большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, град, шквал, на западе – сильный дождь. Лишь на севере, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке – туман, на юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, на юго-западе, юге - усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Алматинской области - усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем в горных районах - гроза.

На западе, юге Костанайской области - гроза, днем на востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе Акмолинской области - гроза, ночью и утром на севере – туман, днем на западе – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер 15-20 м/с, днем в горных районах - гроза, град, шквал.

Днем в горах Туркестанской области - гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области - туман.

Днем на севере, в центре Мангистауской области - гроза, пыльная буря, на севере, юге, в центре днем усилится ветер 17-22, порывы 25 м/с.

Ночью на севере, юге Актюбинской области – гроза, при грозе усиление ветра 15 м/с.

На востоке, в центре Карагандинской области - гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области - гроза, град, шквал, днем на юге, северо-западе, востоке, в центре – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре Атырауской области – гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области – туман.

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