Более 60% избирателей проголосовали на референдуме
Фото: Zakon.kz
Член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов на брифинге сообщил, что более 7,1 млн избирателей проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию. Это превышает 60% от общего числа граждан, имеющих право голосовать, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 60,8% от общего числа граждан или 7,1 млн избирателей, включенных в списки.Член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов
По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:
Акмолинская область – 65,11%,
Актюбинская – 53,52%,
Алматинская – 66,58%,
Атырауская – 56,19%,
Западно-Казахстанская – 57,7%,
Жамбылская – 67,36%,
Карагандинская – 68,69%,
Костанайская – 69,18%,
Кызылординская – 72,26%,
Мангыстауская –53,13%,
Павлодарская – 64,58%,
Северо-Казахстанская – 69,8%,
Туркестанская – 72%,
Восточно-Казахстанская – 68,3%,
Нур-Султан – 48,4%,
Алматы – 25,95%,
Шымкент – 63,34%.
Всего по стране правом голосовать на референдуме обладают 11,7 млн граждан.
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