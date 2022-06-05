Более 60% избирателей проголосовали на референдуме

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Член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов на брифинге сообщил, что более 7,1 млн избирателей проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию. Это превышает 60% от общего числа граждан, имеющих право голосовать, передает корреспондент Zakon.kz.