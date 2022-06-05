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Более 60% избирателей проголосовали на референдуме

РК, Конституция, референдум, данные Фото: Zakon.kz
Член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов на брифинге сообщил, что более 7,1 млн избирателей проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию. Это превышает 60% от общего числа граждан, имеющих право голосовать, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 60,8% от общего числа граждан или 7,1 млн избирателей, включенных в списки.Член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

  • Акмолинская область – 65,11%,

  • Актюбинская – 53,52%,

  • Алматинская – 66,58%,

  • Атырауская – 56,19%,

  • Западно-Казахстанская – 57,7%,

  • Жамбылская – 67,36%,

  • Карагандинская – 68,69%,

  • Костанайская – 69,18%,

  • Кызылординская – 72,26%,

  • Мангыстауская –53,13%,

  • Павлодарская – 64,58%,

  • Северо-Казахстанская – 69,8%,

  • Туркестанская – 72%,

  • Восточно-Казахстанская – 68,3%,

  • Нур-Султан – 48,4%,

  • Алматы – 25,95%,

  • Шымкент – 63,34%.

Всего по стране правом голосовать на референдуме обладают 11,7 млн граждан.

Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане Казахстан
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