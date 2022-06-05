Международный наблюдатель: На некоторых участках уже была очередь до открытия
Наши коллеги с 07:00 присутствовали на открытии избирательных участков в столице и по городам страны. В Нур-Султане очень организованно прошло открытие участков. По своему впечатлению и по отзывам коллег, на открытии все комиссии были подготовлены, ждали первых избирателей. На некоторых участках уже была очередь до открытия.Наблюдатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Олег Цепкин
Он добавил, что, учитывая отзывы и мнения коллег, по итогам изучения оснащенности, квалификации членов избирательных комиссий, замечаний наблюдатели не зафиксировали.
По словам наблюдателя Межпарламентской ассамблеи СНГ, делегация проводила встречи в Парламенте, в избирательных комиссиях, проводили консультации со многими специалистами, кто участвовал в разработке изменений в Конституцию.
Задача стояла — не допустить риски, с которыми страна столкнулась в начале этого года. В своем интервью президент говорил об этом. Наверное, промежуточным заключением можно сказать, что хорошо и правильно, что руководство страны оперативно отреагировало на такие события и очень быстро подготовило изменения в Конституцию.Олег Цепкин
Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев добавил, что делегация в первой половине дня посетила более 10 участков, из них шесть — в Нур-Султане, пять — в Акмолинской области.
Мы были очевидцами, что поток людей приходил на голосование, среди них большинство — молодежь. Это говорит о том, что молодым людям страны небезразлично будущее. Наши члены миссии в составе различных организаций участвуют не только в Нур-Султане, но и других регионах страны. Мы всегда принимаем участие во всех мероприятиях, связанных с выборами в Казахстане. Это только на пользу двух стран.Зайниддин Низамходжаев
По словам председателя Высшего избирательного совета Турции Мухарем Аккайя, они изначально прибыли в Туркестан, где изучали ход подготовки к референдуму и 5 июня уже были в столице Казахстана.
Он добавил, что организационные работы проводились на высоком уровне, с утра комиссия посетила несколько избирательных участков, увидели интерес народа к референдуму.
Конечно, референдум — это не тот инструмент, который используется часто, но это инструмент, который ведет к демократии. Данный референдум является очень важным для будущего Казахстана и всего народа. Я посещал предыдущие выборы, в этот раз умело были использованы возможности информационных технологий. Это очень положительный опыт.Мухарем Аккайя