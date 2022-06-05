Международный наблюдатель: На некоторых участках уже была очередь до открытия

Учитывая отзывы и мнения коллег, наблюдатели посмотрели организацию, оснащенность, квалификацию членов избирательных комиссий. Замечаний нет, заявил на брифинге наблюдатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Олег Цепкин, передает корреспондент Zakon.kz.

Наши коллеги с 07:00 присутствовали на открытии избирательных участков в столице и по городам страны. В Нур-Султане очень организованно прошло открытие участков. По своему впечатлению и по отзывам коллег, на открытии все комиссии были подготовлены, ждали первых избирателей. На некоторых участках уже была очередь до открытия. Наблюдатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Олег Цепкин

Он добавил, что, учитывая отзывы и мнения коллег, по итогам изучения оснащенности, квалификации членов избирательных комиссий, замечаний наблюдатели не зафиксировали.

По словам наблюдателя Межпарламентской ассамблеи СНГ, делегация проводила встречи в Парламенте, в избирательных комиссиях, проводили консультации со многими специалистами, кто участвовал в разработке изменений в Конституцию.

Задача стояла — не допустить риски, с которыми страна столкнулась в начале этого года. В своем интервью президент говорил об этом. Наверное, промежуточным заключением можно сказать, что хорошо и правильно, что руководство страны оперативно отреагировало на такие события и очень быстро подготовило изменения в Конституцию. Олег Цепкин

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев добавил, что делегация в первой половине дня посетила более 10 участков, из них шесть — в Нур-Султане, пять — в Акмолинской области.

Мы были очевидцами, что поток людей приходил на голосование, среди них большинство — молодежь. Это говорит о том, что молодым людям страны небезразлично будущее. Наши члены миссии в составе различных организаций участвуют не только в Нур-Султане, но и других регионах страны. Мы всегда принимаем участие во всех мероприятиях, связанных с выборами в Казахстане. Это только на пользу двух стран. Зайниддин Низамходжаев

По словам председателя Высшего избирательного совета Турции Мухарем Аккайя, они изначально прибыли в Туркестан, где изучали ход подготовки к референдуму и 5 июня уже были в столице Казахстана.

Он добавил, что организационные работы проводились на высоком уровне, с утра комиссия посетила несколько избирательных участков, увидели интерес народа к референдуму.