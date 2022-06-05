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Содержащиеся в СИЗО столицы смогли выразить свою позицию по поправкам в Конституцию

СИЗО Фото: УВП города Нур-Султана
На участке референдума №216, расположенном в следственном изоляторе Департамента полиции Нур-Султана, с 07:00 начали голосовать подозреваемые, передает Zakon.kz.

Председатель комиссии участка Канат Рахимов отметил, что голосование проходит в соответствии с требованиями закона и правовых норм.

голосование

Фото: УВП города Нур-Султана

Согласно закону, граждане Казахстана, находящиеся в СИЗО, приговор которых не вступил в законную силу, имеют всеобщее активное избирательное право. Таким правом в столичном следственном изоляторе обладают 437 человек, которые находятся под следствием и их приговоры еще не вступили в законную силу. На участке установлены урны и кабины для голосования, а также выданы памятки, брошюры, канцелярские принадлежности. Само помещение оборудовано видеонаблюдением, – сказал Рахимов.

референдум

Фото: УВП города Нур-Султана

По словам Павла Щербакова, который находится в следственном изоляторе, сегодня наступил исторический день для казахстанцев. Референдум по поправкам в Конституцию – важный шаг на пути развития страны.

СИЗО

Фото: УВП города Нур-Султана

Несмотря на то, что я сейчас нахожусь в данном учреждении, я имею возможность выполнить свой гражданский долг, сделать свой выбор. Я хотел бы поблагодарить соответствующие учреждения Комитета уголовно-исполнительной системы Нур-Султана за высокий уровень разъяснительной работы. Понимаю, что от моего голоса зависит будущее нашей страны. Уверен, что после референдума воцарится верховенство закона, – сказал он.

референдум

Фото: УВП города Нур-Султана

Елена Беляева
Нур-Султан
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