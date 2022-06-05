Алматинские спортсмены проголосовали на референдуме в Катаре
Фото: РСК города Алматы
Воспитанники СДЮШОР №9 и Специализированной школы высшего спортивного мастерства по спортивной гимнастике – лидеры сборной РК по спортивной гимнастике Милад Карими, Курбанов Нариман, Азизов Ильяс вылетели в Катар на учебно-тренировочные сборы перед Чемпионатом Азии, передает Zakon.kz.
Алматинские спортсмены вместе с главными тренерами РК и СДЮШОР №9 Ким А.Т., Горбачев С., Курбанов Х. Ш. проголосовали в Посольстве Казахстана в Катаре.
Фото: РСК города Алматы
Члены сборной отметили высокий уровень организации и теплый прием спортсменов в посольстве. Дипломаты со своей стороны обещали поболеть за спортсменов на предстоящих соревнованиях.
Фото: РСК города Алматы
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