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Алматинские спортсмены проголосовали на референдуме в Катаре

гимнастика Фото: РСК города Алматы
Воспитанники СДЮШОР №9 и Специализированной школы высшего спортивного мастерства по спортивной гимнастике – лидеры сборной РК по спортивной гимнастике Милад Карими, Курбанов Нариман, Азизов Ильяс вылетели в Катар на учебно-тренировочные сборы перед Чемпионатом Азии, передает Zakon.kz.

Алматинские спортсмены вместе с главными тренерами РК и СДЮШОР №9 Ким А.Т., Горбачев С., Курбанов Х. Ш. проголосовали в Посольстве Казахстана в Катаре.

Катар

Фото: РСК города Алматы

Члены сборной отметили высокий уровень организации и теплый прием спортсменов в посольстве. Дипломаты со своей стороны обещали поболеть за спортсменов на предстоящих соревнованиях.

Катар

Фото: РСК города Алматы

Елена Беляева
Референдум в Казахстане Катар
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