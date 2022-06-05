Алматинские спортсмены проголосовали на референдуме в Катаре

Фото: РСК города Алматы

Воспитанники СДЮШОР №9 и Специализированной школы высшего спортивного мастерства по спортивной гимнастике – лидеры сборной РК по спортивной гимнастике Милад Карими, Курбанов Нариман, Азизов Ильяс вылетели в Катар на учебно-тренировочные сборы перед Чемпионатом Азии, передает Zakon.kz.