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Казахстанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в Италии

гимнастка Фото: olympic.kz
В итальянском Пезаро продолжается Кубок мира по художественной гимнастике, передает Zakon.kz.

В личном первенстве Эльжана Таниева смогла пробиться в финалы упражнений с обручем и лентой. 

Также команда в групповых упражнениях стала седьмой в многоборье и вышла в два финала турнира.

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Елена Беляева
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