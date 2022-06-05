Казахстанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в Италии

В итальянском Пезаро продолжается Кубок мира по художественной гимнастике, передает Zakon.kz.

В личном первенстве Эльжана Таниева смогла пробиться в финалы упражнений с обручем и лентой.

Также команда в групповых упражнениях стала седьмой в многоборье и вышла в два финала турнира.

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