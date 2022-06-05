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Более 7,6 млн избирателей проголосовали на референдуме

РК, референдум, явка Фото: Zakon.kz
Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге сообщил, что по состоянию на 18:00 на референдуме по поправкам в Конституцию проголосовали более 7,6 млн избирателей или 65,04%, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 65,04% от общего числа граждан или более 7,6 млн избирателей, включенных в списки.Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов

Всего, по его данным, по стране правом голосовать на референдуме обладают 11,7 млн граждан.

По регионам предварительная явка на 18:00 выглядит следующим образом:

  • Акмолинская область – 69,07%,

  • Актюбинская – 55,9%,

  • Алматинская – 68,1%,

  • Атырауская – 62,45%,

  • Западно-Казахстанская – 65,49%,

  • Жамбылская – 68,10%,

  • Карагандинская – 73,31%,

  • Костанайская – 71,07%,

  • Кызылординская – 75,02%,

  • Мангыстауская – 59,14%,

  • Павлодарская – 72,88%,

  • Северо-Казахстанская – 73,12%,

  • Туркестанская – 78,24%,

  • Восточно-Казахстанская – 72,76%,

  • Нур-Султан – 53,87%,

  • Алматы – 29,82%,

  • Шымкент – 69,55%.

Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане Казахстан
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