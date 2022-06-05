Более 7,6 млн избирателей проголосовали на референдуме

Фото: Zakon.kz

Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге сообщил, что по состоянию на 18:00 на референдуме по поправкам в Конституцию проголосовали более 7,6 млн избирателей или 65,04%, передает корреспондент Zakon.kz.