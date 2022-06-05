Более 7,6 млн избирателей проголосовали на референдуме
Фото: Zakon.kz
Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге сообщил, что по состоянию на 18:00 на референдуме по поправкам в Конституцию проголосовали более 7,6 млн избирателей или 65,04%, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 65,04% от общего числа граждан или более 7,6 млн избирателей, включенных в списки.Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов
Всего, по его данным, по стране правом голосовать на референдуме обладают 11,7 млн граждан.
По регионам предварительная явка на 18:00 выглядит следующим образом:
Акмолинская область – 69,07%,
Актюбинская – 55,9%,
Алматинская – 68,1%,
Атырауская – 62,45%,
Западно-Казахстанская – 65,49%,
Жамбылская – 68,10%,
Карагандинская – 73,31%,
Костанайская – 71,07%,
Кызылординская – 75,02%,
Мангыстауская – 59,14%,
Павлодарская – 72,88%,
Северо-Казахстанская – 73,12%,
Туркестанская – 78,24%,
Восточно-Казахстанская – 72,76%,
Нур-Султан – 53,87%,
Алматы – 29,82%,
Шымкент – 69,55%.
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