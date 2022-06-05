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Наблюдатель из РФ о референдуме: Все работает, как швейцарские часы

референдум Фото: Zakon.kz
Все члены комиссии разных уровней очень ответственно подошли к подготовке проведения референдума в Казахстане, сказала на брифинге представитель ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина, передает корреспондент Zakon.kz.
Для меня это честь и ответственность. Я здесь родилась, жила и выросла в Северо-Казахстанской области, а потом уже уехала в Россию. Мы провели достаточно активный день. В общей сложности посетили более 30 избирательных участков. Если говорить о впечатлениях, то видно, что все члены комиссии разных уровней очень ответственно подошли к подготовке. Очень профессионально и ответственно относятся. Есть участки, где по 4-4,5 тыс. избирателей, но людям помогают установить по базе участки, и это все работает, как швейцарские часы.Представитель ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина 

По ее словам, на участках высокая явка, штатная ситуация и царит хорошее настроение, а сами люди понимают, что закладываются очень важные основы для будущего страны.

Она добавила, что активная явка началась с утра, на участки приходило несколько поколений семей – бабушки и дедушки приводили с собой маленьких внуков.

Думаю, когда дети вырастут, им покажут эти фотографии. Я видела плакаты с QR кодами, а это такие инструменты, чтобы избиратель мог посмотреть участок и узнать навигацию. Представитель ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин добавил, что в состав делегации вошли 17 человек, которые представляют законодательные и исполнительные органы ШОС.

По его словам, работа началась с раннего утра, а сама комиссия была разделена на пять групп. Это позволило посетить 26 избирательных участков, где наблюдатели не обнаружили каких-либо случаев нарушения законодательства.

Побеседовали с избирателями и наблюдателями. Подготовительная и организационная работа хорошо налажена. Сам процесс – упорядоченный и спокойный. Хотел бы выразить им уважение за ответственный подход к работе. Хочу от всей души пожелать прекрасного будущего и процветания Новому Казахстану. Конечно, сейчас идет еще работа и голосование, наши члены миссии будут продолжать выполнять свои обязанности. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Айша Тулеубекова
Референдум в Казахстане Казахстан
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